民眾黨擬提升司法院會議規範法律位階 綠提復議失利

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北12日電）民眾黨立法院黨團表示，為打造公開透明的司法，有必要提升司法院會議規範的法律位階，故提出司法院組織法修法。民進黨團認為，此舉無疑讓立法院決定其他憲法機關的內部規則，嚴重破壞憲法權力分立原則，因此提出復議。今天經院會表決，復議案不通過，此案付委審查。

立法院會6月三讀修正通過民眾黨團提所法院組織法部分條文，明定法庭公開播送相關規定，以及法庭錄音、錄影公開播送相關事項的辦法，由司法院定之。

廣告 廣告

司法院後來函送法庭錄音錄影公開播送實施辦法，關鍵條文之一，包括「本法公開播送的言詞辯論錄音、錄影，應於該案件裁判宣示或公告後播出」等，引發朝野討論，是否符合當時的立法意旨。

台北地方法院近日審理京華城案及政治獻金案時，前台北市長柯文哲受訪說，本來可以利用法庭直播的機會，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片。

台灣民眾黨立法院黨團提出司法院組織法第17條及第17條之1條文修正草案，案由指出，司法院114年10月9日依據法院組織法授權所訂定的法庭錄音錄影公開播送實施辦法，嚴重牴觸立法者本意、架空法律。

民眾黨指出，為打造公開透明的司法，有必要將司法院會議相關規範提升至法律位階，並擴大司法院會議的多元代表性，以強化司法院會議的功能，並對司法院依法律授權所訂定的「授權命令」提升國會監督力道。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪說，司法院是按照之前立法院三讀修正通過的文字內容訂定辦法。民眾黨團的修法版本，無疑是讓立法院可以決定其他憲法機關的內部規則，嚴重破壞憲法的權力分立原則，因此黨團提出復議。

立法院會上午開會處理此復議案，經表決，藍白以人數優勢否決復議案，此案照原決定處理，即交付立法院司法及法制委員會審查。（編輯：萬淑彰）1141212