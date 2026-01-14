民眾黨擬自提國防特別預算 AIT重申：對賴清德8年1.25兆國防預算表示歡迎

黃國昌說明民眾黨訪美團記者會。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌結束訪美行程返台後，今（1/4）日召開記者會說明出訪成果，再度表態反對行政院提出的1.25兆元國防特別預算。他強調此行與美方高層交流後，反對立場「只有更強烈、沒有軟化」，並預告將在下週立法院國防委員會機密會議後，提出民眾黨版本的國防特別預算草案。

黃國昌指出，台灣確實有強化國防的必要，但相關經費必須「花在刀口上」，不能任由預算成為軍火商眼中的龐大利益；他還透露，訪美期間已當面向美方說明，民眾黨將自提不同版本，並針對各種情境提出具體作法。不過，基於對美方的尊重及相關請求，無法轉述會談細節。

根據《ETtoday》報導，美國在台協會（AIT）14日下午以電子郵件回應媒體表示，表示AIT一向與台灣跨越各政治光譜的領袖，就台美夥伴關係進行定期交流，依慣例不評論不公開或私人會談的內容，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

不過，《ETtoday》報導，AIT晚間罕見更新，進一步重申立場，且特別提及處長谷立言去年（2025）11月26日的表態，對總統賴清德提出的8年期新台幣1.25兆元國防特別預算表示歡迎。AIT指出，該立場已在官方社群媒體明確說明，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，以強化整體嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，也延續歷屆美國政府長期以來的承諾。

AIT同時引述先前說法指出，台灣若要因應全球和平與繁榮面臨的前所未有挑戰，加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴行列，在國防領域進行關鍵投資至關重要，並期待台灣各政黨能在相關議題上尋求共識。

