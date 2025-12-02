民眾黨支持度剩8%！他酸「難怪李有宜要退黨」：用無黨還更有勝算

民眾黨黨主席黃國昌。資料照。陳祖傑攝



美麗島電子報昨（12/1）發布最新民調，民眾黨的政黨支持度持續下探，來到8.2％；前民眾黨中央委員張益贍對此開酸，「難怪李有宜要退黨，用無黨籍參選議員還比較有勝算！」

美麗島電子報昨公布11月民調，民眾對各政黨好感度部分，民進黨39.9％、國民黨35.4％、民眾黨30.7％；但在支持度方面，民進黨33.2％、國民黨20.1％，皆有提升，僅民眾黨連續3個月下滑，從9月的10.9％，到10月的10.0％，再降到8.2%。

廣告 廣告

而曾在2024年代表民眾黨出戰新北立委第二選區的李有宜，近日以攻讀博士為由宣布辭去發言人並退黨，引起各界議論，推測可能與民眾黨主席黃國昌立委服務處三蘆區主任周曉芸表態參選有關。

張益贍見了民調也忍不住酸「民眾黨再度跌破10%！難怪李有宜要退黨，用無黨籍參選議員還比較有勝算！」

他發文引來許多網友留言，「呼叫阿北出來拯救民眾堂」、「亂講…明明民眾黨支持率高達8.2%，不然麥委員哪來的勇氣參選市長！」、「我為這8.2%的人堪慮，現為他們的人生默哀」、「合理、合情、而且理所當然。預測還會再探底！還沒停止呢！」。

更多太報報導

黃國昌人頭現形？小姨子遭爆上月急解散耘力國際 恐涉滅證

藍營喊1.25兆國防特別條例暫緩列案 民眾黨團支持：希望賴清德正面回應問題

霸凌零容忍！立院三讀修法設職場防治專章 負責人涉案最重罰100萬