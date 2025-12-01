民眾黨支持度剩8.2％！張益贍開酸「難怪李有宜退黨」：用無黨選比較有勝算

即時中心／梁博超報導

美麗島電子報昨（1）日發布最新民調，其中民眾黨的政黨支持度持續下探，來到8.2％；前民眾黨中央委員張益贍對此開酸「民眾黨再度跌破10％」，也難怪有意參選新北三蘆議員、卻遭黨主席黃國昌子弟兵搶地盤的發言人李有宜要退黨，「用無黨籍參選議員還比較有勝算！」媒體人詹凌瑀也認為，像黃國昌這種自帶「團滅光環」的男人，「放眼台灣政壇，除了他也沒別人了啦！」

美麗島電子報昨公布11月國政民調，民眾對各政黨好感度方面，民進黨39.9％、國民黨35.4％、民眾黨30.7％。然而以支持度來看，民進黨33.2％、國民黨20.1％，兩黨支持度皆向上攀升；反觀民眾黨已連續三個月下滑，9月10.9％，10月10.0％，11月竟下降到個位數、僅8.2％。

對此，前民眾黨中央委員張益贍在臉書發文開酸，「美麗島11月最新民調：民進黨33.2%＞國民黨20.1%+民眾黨8.2%。民眾黨再度跌破10%！難怪李有宜要退黨，用無黨籍參選議員還比較有勝算！」

李有宜在2024年代表民眾黨出戰新北立委第二選區，雖然吞敗，但拿下超過8.4萬張選票，被認為明年九合一選戰有望為民眾黨拿下一席議員。然而近日李有宜以攻讀博士為由，無預警宣布辭去發言人並退出民眾黨，外界推測恐與黃國昌立委服務處三蘆區主任周曉芸表態參選有關。

然而網友對民眾黨的民調持續下探，更加不留情面，紛紛留言嘲諷道，「怎麼還有8.2％那麼高？」、「邪教還有8.2％！」、「以為應該只有3％」、「呼叫阿北出來拯救民眾堂」。

媒體人詹凌瑀也對此開酸，「黃國昌：『你們看，我只要動動手指，支持度就會變成這樣喔！』民眾黨支持度8.2％達成！」她直言，真的是黃國昌人走到哪裡，那裡的燈就會熄滅。「這種自帶『團滅光環』的男人，放眼台灣政壇，除了他也沒別人了啦！」

