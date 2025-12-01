民眾黨支持率慘剩8%！張益贍酸「難怪李有宜退黨」：無黨選比較有勝算

政治中心／施郁韻報導

藍綠白三黨支持度的波動，經常掀起討論。調查機構《美麗島電子報》1日發布最新民調，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%。前民眾黨中央委員張益贍發文嘲諷，難怪有意要參選明年新北三蘆議員的民眾黨發言人李有宜要退黨，「用無黨籍參選議員還比較有勝算！」

《美麗島電子報》12月1日發布11月國政民調，政黨支持度方面，民進黨獲得33.2%最高票，接序為國民黨20.1%，民眾黨8.2%；另有24.6%宣稱中立，5.2%未明確回答。

曾於2024年投入立委選舉的李有宜，在綠營優勢選區新北三重、蘆洲雖然敗選，卻以黑馬之姿拿下8萬多票，選後經營基層的同時亦擔任民眾黨發言人一職，近日突然「以學業為重」宣布退黨。

張益贍在臉書發文嘲諷，「美麗島11月最新民調：民進黨33.2%＞國民黨20.1%+民眾黨8.2%。民眾黨再度跌破10%！難怪李有宜要退黨，用無黨籍參選議員還比較有勝算！」引起網友熱議。

不少網友表示：「民眾黨還有8.2%讓我覺得蠻訝異的」、「美麗島民調比較中肯」、「阿北表示：氣了了啊」、「合理、合情、而且理所當然。預測還會再探底！還沒停止呢！台灣人民眼睛、耳朵、頭腦、都雪亮又心知肚明，大家加油。」



