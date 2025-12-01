即時中心／高睿鴻報導

民意如流水、卻也是政治人物的施政基礎，因此，民調變化持續受到政壇關注；著名調查機構「美麗島電子報」今（1）日發布本月最新民調，顯示對民進黨有好感的受訪者為39.9%、國民黨好感度35.4%、民眾黨30.7%；另，若以政黨支持度來看，民進黨支持率33.2%、國民黨20.1%、民眾黨8.2%、另有29.8%為「中立、看人不看黨、未明確回答」。調查顯示，綠營仍為我國當前支持率最高的政黨，藍營居次、白營則是老三。

民意機構「美麗島電子報」今（1）公布最新民調，民進黨好感度領先國民黨、民眾黨。（圖／美麗島電子報提供）

首先是民進黨好感度結構，美麗島電子報說明，交叉分析顯示，70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，對民進黨有好感者多於反感；愈年長或學歷愈低民眾，對民進黨相對愈有好感。其餘各群，態度較為分歧、或者對民進黨反感，尤其是男性、新北市、桃竹苗、中彰投、20至59歲、高中以上學歷、民眾黨支持者、泛藍及中立民眾等群，皆超過5成反感民進黨。認為國內經濟現況好的民眾，68.5%對民進黨有好感；認為國內經濟不好的民眾，68%反感民進黨。

至於國民黨好感度結構，美麗島電子報指，基宜花東離島、20至29歲與70歲以上、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，對國民黨好感多於反感；其餘各群民眾，傾向對國民黨反感或態度分歧。尤其男性、台北市、雲嘉南與高屏、30至49歲與60至69歲、國中以下與大學以上學歷、或泛綠民眾等群，超過半數對國民黨反感。

值得一提的是，認為國內整體經濟現況不好的民眾，45.3%對國民黨好感、37%反感；中立民眾24.4%對國民黨有好感、45.2%反感；對民眾黨有好感者，70%對國民黨也有好感；對民眾黨反感者，77.8%對國民黨也反感。

最後則是民眾黨，美麗島電子報表示，僅有基宜、花東、離島、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群，對民眾黨好感多於反感，其餘各群民眾絕大多數明顯反感民眾黨。尤其是女性、台北市、雲嘉南及高屏、或40至49歲與60歲以上、高中以下學歷、或泛綠民眾等群，超過5成對民眾黨反感；中立民眾27%對民眾黨有好感、39.3%反感。

民意機構「美麗島電子報」今（1）公布最新民調，顯示民眾黨逐月好感度變化。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島電子報另外補充，本月僅有10.5%民眾，對中國共產黨有好感（其中1.4%很有好感、9.1%有些好感），比上月增加0.9個百分點；另高達74.5%對共產黨反感（其中45.4%很反感、29.1%有些反感），比上月稍減0.4個百分點，未明確回答者15%。

此民調訪問期間為2025年11月24至26日，共3天；對象為全國範圍20歲以上成年人；抽樣有效樣本1079人，市話701人，手機378人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料，進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

原文出處：快新聞／民眾黨支持率慘剩8%！本月政黨民調出爐 「這黨」好感度最高

