民眾黨支持者稱AIT不代表美國？學者嗆：是在哈囉？簽證是誰發的？

民眾黨支持者質疑AIT不能代表美國，葉耀元嗆，簽證是誰發的？ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌閃電訪美14日返台後表示，1.25兆的國防特別預算，對美軍購僅有3000億元，將自提版本，遭美國在台協會（AIT）打臉，強調支持總統賴清德提出的1.25兆國防預算，但有部分民眾黨支持者質疑AIT不代表美國政府。對此，學者葉耀元直言，AIT不能代表美國，為什麼可以發美國簽證？

AIT罕見更新去年11月26日的貼文，強調美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」」。

AIT15日再度發文表示，隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為國防相關的領域。美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。

對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元15日晚間發文指出，AIT繼續發文強調全面國防支出的重要性，黃國昌跟民眾黨如果還在繼續扯，真的就更難看了。還有民眾黨的支持者在質疑AIT不能代表美國，是在哈囉嗎？「AIT不能代表美國，那為什麼AIT可以發給你進美國的簽證呢？」

