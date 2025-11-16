政治中心／綜合報導

國民黨新主席鄭麗文上任半個月了，民眾黨主席黃國昌今天透露，兩人下禮拜就要見面，將全程公開，但2026真能藍白合嗎？黃國昌坦言兩黨有各自的提名作業，要合作要有相當善意。傳出國民黨只願讓新竹市和嘉義市，名嘴也不看好，因為鄭麗文的紅統路線，以及柯文哲、高虹安等人的官司都是變數。

以民眾黨主席黃國昌為中心，左右分別是基隆正副首長，國民黨的基隆市長謝國樑和民眾黨的副市長邱佩琳，來到藍白合示範區大談聯合政府，傳出黃國昌預計在19號前後，就會和國民黨主席鄭麗文見面，並且全程公開。

民眾黨主席黃國昌：「跟鄭主席的會面我們下個禮拜，就會正式舉行，方式會全程公開， 因為兩黨其實各自有各自的提名，跟徵召的作業，那彼此之間我相信如果要進一步，談選舉上面的合作，那需要有相當耐心誠意跟善意。」

藍白主席何時見面，黃國昌證實下周全程公開舉行。（圖／民視新聞）強調自己保持善意，那藍營也要有足夠誠意，畢竟根據平面報導，民眾黨可能推出的縣市長人選，包含已經表態參選新北的黃國昌，新竹市則是高虹安，嘉義市張啓楷有意參戰，還有宜蘭縣的陳琬惠，但傳出國民黨可能讓步的僅有新竹市和嘉義兩個行政區。

民眾黨秘書長周榆修 (11.10)：「我們會把這幾個縣市都成主談對象，目前的預設是希望在明年春天，在三月以前就可以確定，我們都是比民調到底有幾家，然後方式是什麼，我們展現最大的誠意，但是我也要公開講，並不代表我們會一直等來等去，這個火車時間到了就開走了。」

就怕藍白合破局再次重演，民眾黨積極舉辦聯合政府座談，但若要合作又談何容易，畢竟除了高虹安、柯文哲外，就連黃國昌也可能因為養狗仔、跟監政敵風波官司纏身。

藍白主席何時見面，黃國昌證實下周全程公開舉行。（圖／民視新聞）政治評論員吳靜怡：「黃國昌接下來沒有立院保護傘，會不會身陷司法的問題，當然還有柯文哲貪污相關，一審可能在明年二三月就要定讞，民眾黨現在地方組織執首的，那根本在組織結構上，是脫褲子的狀況之下，國民黨要當盤子嗎？」

不光是民眾黨自家成員，鄭麗文的親中路線，是否也能讓民眾黨支持者認同也是一大考驗，究竟誰才會成為沒上火車的那位，隨著選戰逼近，即將揭曉。

原文出處：民眾黨攻｢4縣市」談藍白合？ 黃國昌：持續保持善意

