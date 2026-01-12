即時中心／張英傑報導

民眾黨主席黃國昌曾經公開反對立委在開議期間出國，還嗆「敢給我上飛機試試看！」；不過，他昨（11）日突閃電宣布訪美，由於現仍為立院開議期間，引發批評；同黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，語出驚人地稱「子宮本來就是工具」，同樣惹來非議。對此，作家趙曉慧昨晚發聲批評，民眾黨黨務運作一團亂，出現退黨潮，立委表現荒腔走板，支持率一直掉，「這就是被柯文哲惡搞的結果」。

作家趙曉慧昨在臉書發文表示，自己已經有一陣子沒有評論台灣的政治，「因為我覺得藍白已經沒救了，就讓他們慢性死亡即可。」但民眾黨推代理孕母草案的事情，讓她「凍未條」了，「代理孕母不是問題，柯文哲才是。」

廣告 廣告

趙曉慧認為，「代理孕母」議題可以充分討論，但任何再正常不過的事，只要經過柯文哲的嘴巴、經過柯文哲的手，就整個變樣。她指出，柯文哲與夫人陳佩琪都是台大醫學院出身的專業醫師，但「代理孕母」這麼嚴肅的事情，民眾黨立法過程卻處理得非常草率。「荒腔走板的程度，大家都看在眼裡」。

此外，曾任國會助理的趙曉慧更砲轟民眾黨，不分區立委的2年條款「完全是兒戲」。她強調，一個新手不分區立委的任期是4年，「前2年是上半場，了解國家運作、不同專業領域的民意需求、穿梭在不同群體之間做政治折衝；下半場進入另一個2年，擺脫新手上路青澀感，開始駕輕就熟。」

然而，一個不分區立委好不容易在上半場的2年裡養成，居然就要離開立法院，再由另一批新手上來，又經歷一次摸索期，鬧出很多新手上路的笑話。「這不是兒戲嗎？」

另外，一個法案的推動過程本來就需要時間，「一個任期只有2年的不分區立委可以海量提案，但2年一到人離開立院，就出現很多『孤兒法案』，不了了之。」趙曉慧直言，這2年來所有的利弊盤點、政治溝通，不是全部都做白工嗎？「我們納稅人繳的稅，為何要這樣被浪費？」

趙曉慧話鋒一轉，批評民眾黨現在黨務運作一團亂，退黨潮一直出現，立委的表現荒腔走板，「這個黨的民意支持率一直掉，這就是被柯文哲惡搞的結果」。最後她感嘆，這個黨什麼正經事都做不了，就是成事不足敗事有餘，只靠「討厭民進黨」寄生在政壇上。「總之，氣數差不多了，只好再忍耐你們一陣子」。

原文出處：快新聞／民眾黨政治操作被看衰 趙曉慧嘆「氣數差不多了」

更多民視新聞報導

黃國昌稱訪美談關稅.軍購 王定宇狠酸:要代表政府?

黃國昌急訪美、鄭麗文盼訪中 吳靜怡：「這一事」正走入戰略分水嶺

黃國昌打臉自己片段曝！昔嗆官員卸任前出國：安排畢業旅行？

