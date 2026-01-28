民眾黨新人事命令公布 柯文哲改任「國家治理學院院長」





民眾黨今（28日）召開中央委員會，黨主席黃國昌會中布達新一波一級主管人事命令，包括創黨主席柯文哲擔任國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黨主席黃國昌則兼任政策會主任委員。

其他任命方面，候任立委許忠信兼任政策會副主任委員；原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長；文宣群方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫大新竹示範區召集人。



黃國昌表示，因應2026地方選舉，此次依照《中央黨部組織規程》所做之黨中央一級主管人事調整，要強化黨中央整體戰力與精確分工，讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能全力投入選戰與地方服務。







黃國昌指出，邀請創黨主席柯文哲出馬擔任國家治理學院院長更具有指標性意義，他說，柯前主席常掛在嘴邊的一句話『眾人的智慧會超越個人的智慧』這正是國家治理學院2020年成立理念，始終以共融社會、國家治理為目標。未來由身經首都市長選戰、總統的大選的柯前主席領軍，將更全面地開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，不僅是強化本黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入民眾黨。

黃國昌表示，此次指定中央委員基隆市副市長邱佩琳，她擁有深厚的媒體、行銷背景，更具備強大的跨界溝通與整合能力，一直以來在政務推動、社會溝通與資源引進等方面都發揮了卓越戰力。邀請邱擔任指定中央委員，正是借重其豐富的實務經驗與協調能力，協助民眾黨深化在國內政策整合與論述的深度，同時提升國際宣傳與交流聯繫的能見度，為黨在政策宣傳與國際接軌上注入強大能量。

黃國昌表示，政策會不僅是立法院與黨中央的橋樑，更在法案研修與重要政策擬定上，扮演重中之重的角色，除了親自兼任主委，也邀請候任立委許忠信擔任副主委，借重其法律專才，進一步精準掌握相關政策立定、強化政策論述，未來政策會將持續在重要公共議題上，提出具體、可行且負責任的政策主張。同時邀請科技背景深厚的翟本喬擔任「2026選戰工作平台網路作戰計畫大新竹示範區召集人」，整合空戰與陸戰。（責任編輯：卓琦）

民眾黨一級主管任命名單如下:

柯文哲 國家治理學院 院長

黃國昌 政策會 主任委員

許忠信 政策會 副主任委員

謝泊泓 行政群 副秘書長

黃成峻 組織群 副秘書長

李頂立 代理 文宣群 副秘書長

李嘉雯 組織發展部 主任

曾鼎文 社會發展部 主任

廖偉宏 代理 國際事務部 主任

張彤 代理 新聞輿情部 主任

翟本喬 2026選戰工作平台網路作戰計畫大新竹示範區召集人

