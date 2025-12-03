民眾黨新人劉芩妤要參選中市西屯區 美照網路紛流傳

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離明年地方選舉不到一年，很多要參選的新人紛紛表態，被稱做民眾黨女神劉芩妤表態要參選西屯區議員，民眾黨市議員江和樹公開支持，他表示劉芩妤會吸引到年輕人的票，是非常優秀的人選。

劉芩妤是民眾之聲「民眾台八線」主持人，由於身材姣好，一直是網路上所討論，在她公開表示要代表民眾黨參選西屯區市議員，網路紛紛上傳她的美照，很多人直呼身材真好。

江和樹表示，劉芩妤會吸引到年輕人的票，也坦承可能會影響到國民黨現任市議員，但是劉芩妤非常優秀，值得支持。

