民眾黨新北議員提名 各區「務實1席」

民國115年地方公職人員選舉將於11月28日投票，藍白整合牽動全台地方選情，尤其兵家必爭的新北市備受關注。面對各選區的複雜格局，民眾黨新北市黨部主委周台竹接受專訪時直言，議員選戰將全面啟動，原則上大選區都會提名，但堅持「務實1席」策略，以政黨票22％為基礎，穩紮穩打。

新北市幅員遼闊、選區龐大。周台竹指出，民眾黨在13個選舉區中，原則上在三蘆、板橋、雙和等大選區都會派出候選人參選，但仍維持務實態度，不會在同1選區內提名2人以上。

周台竹說明，以113年政黨票22％為基礎，新北市大選區中提名1位是最穩健的策略。面對黨內有意參選者若超過1人，是否啟動初選？他表示，黨中央已建立「選手過濾」機制，首先會內部評估，若實力落差明顯，會與較弱者溝通；協調不成，才會進入初選時程。他坦言，3黨運作大致相同，而若雙方堅持比民調，「相關費用參選人恐需自行負擔大部分」。

針對平地、山地原住民議員選戰，民眾黨是否將提名？周台竹說，目前黨內尚未完全明朗，仍需觀察是否有黨員表達意願；待人選浮現後，將依一般程序評估、協調，必要時也會辦理民調初選。

外界關注民眾黨何時正式公布地方提名名單。周台竹透露，雖然政治情勢瞬息萬變，但黨內希望能「愈快愈好」，期望能在明年春節前完成新北市部分提名定案。

關於藍白合，周台竹明確表示，議員屬大選區、多席次，民眾黨提1人並不需與其他政黨協調，「兄弟登山、各自努力」。去年的藍白合挫敗，讓雙方更重視制度與共識，因此民眾黨近來舉辦多場「聯合政府論壇」，加強內部討論與外部溝通。他也強調，政治合作必須考量實力與民意，不能寄望「天馬行空」的假設，更不能走到「贏者全拿」的地步。