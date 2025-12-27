民眾黨新北首場造勢 柯文哲出獄後後首次現身造勢力挺

新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌日前表態競選新北市長，今(27)日更在新北市新莊舉辦首場造勢活動暖身，前民眾黨主席柯文哲預計也會現身力挺。（黃敬文攝）

新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌日前表態競選新北市長，今(27)日更在新北市新莊舉辦首場造勢活動暖身，前民眾黨主席柯文哲預計也會現身力挺，是他出獄後首次公開活動；柯文哲致詞時表示，黃國昌在民眾黨最困難的時候選擇承擔，一步步將黨扛下，相信黃國昌的認真、毅力以及正值誠信，他一定會給新北市帶來全新的未來。

今日是黃國昌競選新北市長的首場造勢活動，也柯文哲交保出獄後參加的首場造勢活動；柯文哲致詞時提到自己的京華城案，他直言自己在去年8月第一次被羈押的時候，心裡面在想說自己什麼事都沒有做，是不是有什麼誤會？認為應該調查清楚以後就會還自己清白。

他說，所以前四個月連抗告都沒有，就乖乖給他關，想說應該調查好了就會放自己出去，結果4個月羈押期滿，自己被起訴的時看到起訴書嚇了一跳，「這本是科幻小說嗎？」，其中朱亞虎的口供稱沈慶京走出市長室面露微笑，這是柯文哲跟沈慶京合議合謀辦案的證據，成為犯罪證據之一。

柯文哲說，之後檢察官不停抗告，當時他曾跟黃國昌說，這個局面顯然誤會的不是民進黨，「他們沒有誤會，有誤會的是我，我忘不要低估民進黨無恥的程度」，當時也告訴黃國昌說，民眾黨不可以因為柯文哲一個人的官司而停擺，「在這個時候你必須扛起來」。

他提到，之所以會選擇黃國昌，是因為他勇於承擔，第一個承擔是罵名但還是堅持應該要做的事，尤其國會改革方案更引起了民進黨的青鳥運動，但他還是去做應該做的事；第二個承擔是團隊共同的責任，去年8月發生帳目風波，黃國昌不顧身體微恙仍堅持出席說明記者會，向大眾鞠躬道歉承擔責任。

柯文哲說，第三個承擔是承擔辛苦的工作，當自己被羈押時外界都在懷疑，內部也非常不安，在今年1月時民眾黨的民調更跌到最低、幾乎崩盤，在那最危險的時候自己沒有辦法替自己講話，可是需要有人出來承擔，但黃國昌出來選黨主席，然後透過選舉的過程，然後在後面一場一場的辯論，在國會的表現，甚至還帶大家上街頭，一步一步地把民眾黨扛下來。

他說，真正的勇敢是內心害怕，也知道前面很危險，但是因為需要有人出來承擔，所以這個人勇敢的去做，這才是真正的勇敢，如果沒有黃國昌當時的勇敢承擔，恐怕民眾黨完蛋了，所以他能夠在最危險的時候，出來承擔這個辛苦的工作，這表示說我當時沒有選錯人。

柯文哲強調，黃國昌從來沒有選擇輕鬆，他撐住懷疑、攻擊，同時也撐住孤獨，承擔不是喊口號，承擔是知道做了對自己沒有太大的好處，還會被大家罵，但是還是勇敢的去做，黃國昌不是因為準備好了才去做，而是因為情況危機、國家需要，所以就做了，相信黃國昌不會為短期利益而犧牲長期利益的人，不會為了少數人利益而犧牲多數人利益，也不會為了政黨利益去犧牲國家的利益，相信他一定會給新北市帶來全新的未來。

