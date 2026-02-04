民眾黨新會期21項優先法案出爐！ 將推自提國防特別條例

民眾黨不分區立委執行2年條款，各新科立委發表在專任委員會優先法案。

民眾黨不分區立委大換血，民眾黨主席黃國昌今（4日）偕民眾黨立法院黨團共同召開記者會，公布立法院新會期民眾黨團的優先法案，包含民眾黨團版的國防特別條例草案、台灣未來帳戶特別條例草案及人工生殖法草案等21案。

民眾黨不分區立委執行2年條款，黃國昌、新任民眾黨立法院黨團總召陳清龍、副總召王安祥等人今（4日）率全體民眾黨立委在立法院民眾黨團召開「人民優先、民生優先」記者會，公布立法院新會期民眾黨團的優先法案。

民眾黨團公布的優先法案共21案，交通委員會部分，包括為國庫把關的政府採購法修正草案、為國旅把關的發展觀光條例修正草案，以及新聞有價的新聞媒體與數位科技平台公平發展法草案；財政委員會部分，則有挽救少子化的台灣未來帳戶特別條例草案、減少詐騙的虛擬資產服務法草案。

在教育及文化委員會部分，民眾黨團優先法案為捍衛校園自治的大學法部分條文修正草案、保障運動員權益的國民體育法修正草案，以及讓孩子吃飽吃好的營養午餐專法；社會福利及衛生環境委員會部分，則有兼顧生育自主與女性權益與兒童最佳利益的人工生殖法草案、解決醫護過勞的醫療法修正草案，以及健保永續的全民健康保險法修正草案。

經濟委員會部分，有增強數位國力的促進資料創新利用發展條例、杜絕肥貓條款的國營事業管理法修正草案、保障農民的老年農民福利津貼暫行條例修正草案；內政委員會則有落實居住正義的租賃住宅市場發展及管理條例修正草案、保障投票權的不在籍投票法草案，以及避免執政濫權的戒嚴法修正草案。

在外交及國防委員會部分，有民眾黨團自提的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案；司法及法制委員會部分，則包括無期徒刑不得假釋的刑法修正草案、防止濫權羈押的刑事訴訟法修正草案，以及檢審會引入外部委員的法官法修正草案。

黃國昌指出，在新會期中，新的立院黨團責任重大，包括前兩年推動但還未排審的法案要繼續推動，也還有新的立法要推出，盼在2028卸任前，順利完成各項優先法案三讀。另外，陳清龍表示，未來優先推動法案共計21條，民眾黨改革腳步不會停止，包含他在內的新科民眾黨立委，將會無縫接軌、延續執行過去由黃國昌率領的立院黨團所提出之相關法案。





