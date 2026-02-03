民眾黨新科立委李貞秀已離婚 坦言和老公"友好分手"

政治中心／綜合報導

民眾黨新科立委李貞秀國籍爭議持續延燒，出示機票強調曾回中國申請放棄國籍，但公安不受理，更反嗆"放棄證明已回函給內政部"，看他們能不能幫忙，如今李貞秀過往受訪片段也被翻出，在她遞交不分區提名隔天，就和丈夫辦理離婚，換句話說她早已不是中配身分，僅是在台的中國人。

民眾黨新科立委：「余誓以至誠，恪遵憲法。」

民眾黨6位新科立委高舉右手，在大法官見證下宣誓就職，中配出身的李貞秀仍未完成放棄中國籍，她拿出來回機票強調已經盡力。

廣告 廣告

立委（民眾）李貞秀：「到我的出生地，衡南縣公安局出入境(管理局)，想要申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，到目前為止沒有任何陸配，因為台灣身分，放棄中華人民共和國國籍成功過。」

陸委會主委邱垂正：「然任公職的話，因為國籍法的緣故，那他也無法擔任我們的公職，所以我們的國籍法，不是針對中國大陸配偶，而是針對所有的國家。」

不是中配了！李貞秀已離婚 坦言和老公「友好分手」

民眾黨中配立委李貞秀國籍問題，陸委會主委邱垂正表示非針對中國，所有國家一視同仁。（圖／民視新聞）陸委會強調"所有外配一視同仁"，內政部也引述國籍法，向李貞秀與立法院索要她在就職前，就申請放棄國籍的證明。

立委（民眾）李貞秀：「我會轉交給內政部，請他們去放棄看看，(您可以花10秒鐘)，(宣布您放棄中華人民共和國國籍嗎)，我唯一只有中華人民共和國國籍啊，我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國的護照，沒有我沒有一天拿過中華人民共和國的護照，(所以您只有中華民國的國籍)，對我從出生到今天，唯一的一本護照僅有的一本護照，就是中華民國的護照。」

本想強調"只有中華民國護照"，卻口誤"只有中華人民共和國國籍"，而李貞秀過往也曾在受訪中坦言，在她遞交爭取提名的隔天，就和台灣老公辦理離婚手續，李貞秀強調是友好分手，但民眾黨也被質疑，如果明知道無法放棄中國籍，會有爭議還要提名。

不是中配了！李貞秀已離婚 坦言和老公「友好分手」

民眾黨中配立委李貞秀已離婚，坦言和老公友好分手。（圖／民視新聞）政治評論員黃益中：「柯文哲這些中配的事情，他會不知道嗎，那為什麼故意還把她放不分區，一年嘛反正最多就是當一年，然後被解職，然後到時候他可以怎麼講，民進黨打壓陸配，民進黨欺負霸凌中配，啊中配有沒有票有吧，啊中配的票誰最多藍的。」

還沒沒放棄中國籍，不但行使立委職權讓國人疑慮，如今再爆李貞秀早已非中配身分，背後目的恐怕都是政治算計。

原文出處：不是中配了！李貞秀已離婚 坦言和老公「友好分手」

更多民視新聞報導

拚全壘打！民進黨台中市議員將提名32席 明天起領表登記

最新／吸票女神復出！高嘉瑜再戰港湖 明10:30領表登記參選

中配小微被遣返再吞鐵拳？自曝近況突脫口：體無完膚…

