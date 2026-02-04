民眾黨新立委上任會放行總預算？陳清龍：行政院編警消軍人待遇就可以談

即時中心／黃于庭、許雯絜報導民眾黨執行「2年條款」，6席不分區立委今（3）日宣誓就職，擁有中配身分的李貞秀，其國籍爭議持續受到外界關注。內政部昨（2）日將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達辦公室，若其未於到職前辦理放棄外國國籍，經查不符《國籍法》第20條規定，立法院即應予以解職。李貞秀受訪時秀出中國機票、高鐵票，表示自己親自飛了一趟，但當地均不受理放棄國籍。對此，內政部昨日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任陳智菡對外表示，李貞秀已向該國申請放棄國籍，該部作為《國籍法》主管機關，再於同日函請李貞秀提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本，以作為處理國籍案件之參考。內政部說明，倘立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條之意旨；而立法院就立法委員有無《國籍法》第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符規定，即應予以解職。「貞秀熱愛台灣，認同中華民國」，李貞秀表示，昨天中選會已經頒發當選證書給她，剛剛她也完成宣誓，身為立委唯一效忠中華民國，她雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，在台居住超過30年，5個子女都是台灣人，她在台灣居住時間比在中國還久。民眾黨立委李貞秀拿出「放棄國籍證明書」，不過她表示中國當地機關不予受理。（圖／民視新聞）李貞秀說，請國人同胞放心，自己保護台灣的決心不比台灣人少，她也秀出機票、中國高鐵票，表示去（2025）年特別飛了一趟中國，一路拿的都是中華民國護照、出入中國一樣使用台胞證。接著，李貞秀拿出退出中華人民共和國申請表，她前往出生地衡南縣公安局出入境管理局，想要申請放棄國籍，不過對方完全不受理；她又前往市公安局，同樣不被受理，如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止沒有任何中配可以成功放棄中國國籍。她也說，自己會將中國不受理的放棄國籍申請書交給內政部，請他們去放棄看看。原文出處：快新聞／李貞秀認了！申請放棄國籍「中國機關不受理」 竟又要內政部做這事 更多民視新聞報導毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調多位美政要批評「民眾黨自提國防預算」！律師：難以取信國際社會親中的報應？世衛組織慘了「恐將裁員25%」 兩國家撤資成為關鍵

