民眾黨新竹黨部召開勝選團結策略會議 高虹安也來了

民眾黨主席黃國昌（前排中）24日晚間到民眾黨新竹黨部，針對2026選戰布局與黨員溝通討論。（民眾黨提供／邱立雅竹縣傳真）

民眾黨主席黃國昌24日晚間到新竹黨部舉辦首次擴大會報，針對2026選戰做輿情討論與雙向溝通。出席者有黨部主委邱臣遠、副主委翟本喬以及剛復職的新竹市長高虹安，不過高虹安在113年已退黨，此次擴大會報未討論回歸民眾黨話題。

台灣民眾黨新竹黨部24日晚間召開勝選團結策略會議，會議由黨主席黃國昌親自坐鎮，會同新竹市長高虹安、新竹市副市長兼黨部主委邱臣遠、新竹黨部副主任委員翟本喬、黨秘書長周榆修及副秘書長黃成峻等核心幹部，與新竹縣市全體黨部夥伴齊聚一堂，針對即將到來的2026地方大選提名佈局深度討論。

黃國昌在會中強調，新竹縣市是台灣民眾黨最重要的指標重鎮，更是支持者「小草」們最堅定的堡壘。黃國昌指出，此次會議是為了2026選戰正式吹響號角，初步盤點新竹縣市各選區的議員、里長提名策略，目標是以「精準提名、紮實服務」為原則，確保台灣民眾黨在大新竹地區的服務量能最大化。

高虹安致詞時表示，過去一年的施政滿意度是選民最實質的肯定，也是未來提名人選最強而有力的背書。她認為市政與黨務必須緊密連動，未來提名人選將以「專業、在地、清新」為核心，讓新竹市民看到台灣民眾黨持續深耕地方的誠意。

不過高虹安在113年官司一審判決出爐時即退出民眾黨，二審判決無罪復職，是否回歸民眾黨？市議員李國璋表示，新竹市的大家是一個團隊，從來沒想過她不是黨員，因此會議中也未談及此事，至於高虹安會不會回來、什麼時候、如何回來？李國璋認為層級應該到中央黨部溝通，非地方黨部權責，也根本不需要談。

邱臣遠表示，新竹黨部將建立嚴謹的評估機制，針對有志服務的年輕人才提供培力平台。翟本喬則針對未來選戰的數位策略與科技人才佈局提出建議，將運用創新思維與數據分析強化基層經營，提升台灣民眾黨在新竹的數位影響力。

縣議員林碩彥透露，民眾黨在竹縣2026目標是成立黨團，因此竹北、竹東、湖口提名格外重要，目前開放有意的黨員競爭，待中央選決會做出決定後，將分批公布提名名單。

