民眾黨新竹黨部「勝選會議」黃國昌、高虹安同框 柯美蘭也到場

民眾黨新竹黨部昨（24）日晚間舉行「勝選團結策略會議」，新竹黨部主委、新竹市副市長在臉書曝光合照，其中除黨主席黃國昌、新竹市長高虹安同框現身以外，民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭也有到場。



邱臣遠昨日晚間在臉書表示，很高興黃國昌親自來到新竹，他與高虹安、以及 黨部副主委翟本橋、秘書長周榆修、副秘書長黃成峻等黨內夥伴齊聚一堂，為 2026地方選舉提前暖身、凝聚共識。



邱臣遠指出，新竹縣市是台灣民眾黨非常重要的根據地。這場會議，不只是歲末團聚，更是一次務實盤點，檢視地方組織現況、討論各選區的提名方向，並以「精準提名、紮實服務」為原則，讓服務量能真正落地。高虹安也分享施政成果作為最有力的後盾，強調專業、在地與清新，是共同的核心價值。



邱臣遠表示，他也向夥伴們報告，黨部將建立更嚴謹的評估與培力機制，支持願意投入公共服務的年輕人才；同時結合數位與科技策略，讓基層經營更有效率。平安夜的溫暖，提醒大家團結同行、用行動說話，「新的一年，我們一起把事情做好，邁向勝選。」



