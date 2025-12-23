民眾黨明徵召張啓楷選嘉義市長 喊話國民黨主席鄭麗文續推協調機制

【警政時報 包克明／臺北報導】各政黨積極布局2026地方選舉，民眾黨繼日前徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長後，黨內布局再有進展。民眾黨副秘書長許甫今（23）日表示，若無意外，民眾黨將於明（24）日正式徵召現任立委張啓楷出戰嘉義市長，並強調黨中央將依既定節奏提出自有人選，爭取選民支持。

明天將獲民眾黨徵召參選嘉義市長，張啓楷表示，自己將「無條件尊重黨中央的決定」。（圖／張啓楷國會辦公室）

許甫指出，民眾黨在2026選戰規劃上，將先依自身步調完成提名作業，至於與國民黨之間的合作與協調機制，仍會持續進行；若藍營後續提出人選，雙方可再進一步協調。他強調，這樣的安排與先前徵召陳琬惠參選宜蘭縣長的模式一致。

廣告 廣告

對於行政院大砍嘉義市六十九億元地方補助款，張啓楷第一時間挺身指責民進黨沒有和人民站在一起。（圖／張啓楷國會辦公室）

對於確定將被徵召參選嘉義市長，民眾黨立院黨團副總召張啓楷態度低調，僅表示將「無條件尊重黨中央的決定」。由於張啓楷長期從事新聞工作，學經歷完整、形象清新，具備全國知名度與問政能見度，外界普遍認為，民眾黨此舉將為嘉義市長選戰增添變數。政壇亦評估，嘉義市被視為國民黨2026選情較為艱困的選區之一，民眾黨的徵召動作，也為「藍白和」釋出進一步合作空間。

許甫今日上午接受節目《千秋萬事》訪問時再度強調，民眾黨將先提出人選爭取民意支持，國民黨若有後續布局，雙方再行協調。他也透露，依黨內規定，副主任以上層級的黨務主管若有意參選2026年選舉，須於12月24日前辭去現職，才能取得登記資格，以確保黨內競爭公平。

許甫表示，包括他本人在內，社會發展部主任張清俊、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部副主任林志學，以及秘書行政部副主任蔡君婷等人，皆將於明日請辭，為後續選舉布局鋪路。

至於自身選情，許甫坦言，目前尚未確定是否獲提名，因黨中央預計本周三公告開放選區登記，屆時若無其他競爭者，將順利提名；若出現競逐情況，則須進行協調，甚至以民調方式決定人選。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款