民眾黨明徵召張啓楷！許甫：藍若有人可協調

[NOWnews今日新聞] 2026嘉義市長選戰，民進黨已確定由立委王美惠出征，而民眾黨預計於本月24日，正式徵召立委張啓楷投入選戰。對此，民眾黨副秘書長許甫今（23）日表示，民眾黨會按自己的步調走，先提出自己的人選爭取選民支持，國民黨如果後續有人選，雙方再來協調。

許甫今上《千秋萬事》指出，明天若沒有意外，就會徵召張啓楷出戰嘉義市長，就跟前面徵召陳琬惠選宜蘭縣一樣，民眾黨會按自己的步調走，但與國民黨之間的合作協調機制一定會持續進行。民眾黨目前就是就先提出自己的人選，並爭取選民的支持，國民黨如果後續有人選，雙方再來協調。



許甫也提到，黨內副主任以上層級的主管若有志參選2026，就必須按照黨內的規定，在今年12月24日前先辭職，才有資格登記選舉，讓黨內競爭公平，因此明天包括許甫在內，社會發展部主任張清俊、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部副主任林志學、秘書行政部副主任蔡君婷，都會在明天請辭。

許甫強調，目前不敢說自己即將被提名，因為預計24日會公佈選區開放大家登記，且無現任誰能優先，因此他自己會在本周去登記，假設沒有其他競爭者，應該就是會被提名，如果有其他競爭者，就要進行協調，甚至比民調。

