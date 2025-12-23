民眾黨明日徵召張啓楷選嘉義市 許甫：藍若有人選再協調

民眾黨副秘書長許甫表示，民眾黨將於明日徵召張啓楷參選嘉義市長。（圖／周志龍攝）

2026年嘉義市長選戰逐步升溫，民進黨已於10月率先徵召現任立委王美惠投入選舉。至於民眾黨方面，立委張啓楷日前受訪時即預告「很快就會被徵召」，民眾黨副秘書長許甫今（23）日接受《千秋萬事》節目訪問時也證實，若無意外，民眾黨將於明日正式完成徵召程序，推派張啓楷參選嘉義市長；至於是否進行藍白合作，則將視國民黨後續是否提出人選再行協調。

張啓楷有意角逐嘉義市長，但地方是否形成藍白合，目前仍未有定案。兩黨之間的溝通仍透過智庫與黨對黨機制持續進行，不過，許甫證實，民眾黨將先依既定節奏推進選舉布局，明日將比照日前徵召陳琬惠參選宜蘭縣長的模式，完成張啓楷的徵召作業。

許甫強調，民眾黨會按照自身步調推出人選、爭取選民支持，但與國民黨之間的合作與協調機制仍會持續運作；未來若國民黨提出嘉義市長人選，雙方再就選戰整合進行討論。

藍營方面，目前參選人選尚未明朗。由於現任市長黃敏惠將於2026年任期屆滿、依法無法再連任，嘉義市長一職出現空缺，黨內已有多人表態評估投入，包括市議員陳家平、鄭光宏，以及醫師翁壽良。對此，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，將陸續與3人會談，從中推出最具勝選機會的人選；外界則普遍預期，相關布局在年底前恐仍難有明確定案。

