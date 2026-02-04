民眾黨曝新會期優先法案 修兩岸人民關係條例、戒嚴法

民眾黨主席柯文哲今陪8位民眾黨立委召開優先法案記者會。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨6位新科立委昨宣誓就任，黨主席黃國昌今（4日）偕同黨團8位立委召開記者會，公布新會期優先法案，除了台灣未來帳戶特別條例、4000億黨版對美軍購條例、人工生殖法等，另也將修兩岸人民關係條例保障中配參政權及提案修正戒嚴法，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，防執政者濫權發布戒嚴、戕害民主。

民眾黨落實「兩年條款」，黨團有6位立委換新血，黃國昌上午陪同民眾黨團8位立委召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會，並宣布新任黨團總召為陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳，逐一介紹他們將進入的委員會。

黃國昌指出，今早上不幸在苗栗發生隨機殺人事件，2名英勇員警在執行公務受傷，希望員警平安無事、儘速恢復，然而，也凸顯有非常多重要法案，因立法怠惰情況下，很多應該要好好處理的事無法好好處理。

黃國昌說，民眾黨執行「兩年條款」，新的6位委員昨完成宣誓就職跟報到，這會期新黨團可說是責任重大，包括過去兩年努力推動、但還沒機會排審的法案，還有新法要推，希望珍惜這2年時間，順利完成三讀。

黃國昌宣布，新的黨團幹部分別為總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳，另三任依序將負責的是交通委員會、外交及國防委員會、衛生環境委員會；另陳昭姿將進入司法及法制委員會、洪毓祥負責經濟委員會、蔡春綢是教育及文化委員會、劉書彬進入財政委員會、李貞秀則是內政委員會。

據民眾黨團公布的優先法案，包括不在籍投票、保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案、刑事訴訟法、台灣未來帳戶特別條例草案、大學法、國民體育法、政府採購法、發展觀光條例、戒嚴法、公司法、都市計畫法、人工生殖法等多項法案。

黃國昌在接受媒體聯訪時，被問及過去曾主張保障中配參政權，應修兩岸人民關係條例，是否會列入優先法案？黃國昌指出，態度沒改變，因優先法案太多了，黨團現在只是針對下個會期的摘要跟大家進行報告。

黃國昌說，那些法案現在都還躺在立法院裡，過去感謝國民黨讓賢，讓民眾黨過去幾個會期可以有召委，對沒召委的小黨而言，推動法案最困難的是，法案怎麼排上委員會的議程？他批，民進黨一天到晚講委員會中心主義，法案要先去委員會討論，但民進黨有沒有問過自己？佔著召委，不好好排法案，排一堆考察出去玩，浪費大家、國會、人民的時間，然後怪小黨推法案時要推逕付二讀，委員會不排，整個法案就被卡住，要小黨怎麼辦？

黃國昌也提到，當然在優先法案的清單中，遇到這問題的人太多了，絕對不是為單一的個人。

至於民進黨批中央政府總預算案、軍購條例卡關，陳清龍強調，只要行政院依法編列軍人加薪、警消退休金等相關預算，立法院就可開始審查今年度總預算。

