民眾黨更慘了！反感度大漲至51.8% 創去年5月迄今新高

民眾黨自2019年成立至今，自詡超越藍綠並標榜是第三勢力，更在2024年國會選舉中獲得8席不分區立委，成為政壇第三大黨。不過，《美麗島電子報》今（2）日發布「2026年1月國政民調」指出，對民眾黨有好感的民眾僅30.8%，比上（12）月減少2.1%，其反感的民眾高升至51.8%，比上月增加4.1%，另值得注意是民眾本月對民眾黨的反感則是達到去年（2025）5月以來的新高。

民調表示，就民眾本月對第2大在野黨民眾黨好感度而言，30.8%對民眾黨有好感（其中有5.3%很有好感、25.5%有些好感）比上月減少2.1個百分點，51.8%對民眾黨反感（其中32.1%很反感、19.7%有些反感）則比上月增加4.1個百分點，未明確回答有17.5%，另值得注意是民眾本月對民眾黨的反感則是達到去年5月以來的新高。

經由交叉分析得見僅民眾黨支持者與泛藍民眾等群對民眾黨的好感多於反感，其餘各群民眾大多數明顯對民眾黨反感，尤其是新北市與台北市及雲嘉南、或60歲以上、或國中學歷、或泛綠民眾等群超過5成5對民眾黨反感。

民眾黨好感度。（圖／擷取自美麗島電子報官網）

另，民調也說，中立民眾有24.4%對民眾黨有好感、42.0%反感，而不滿意總統賴清德或行政院長卓榮泰表現的民眾超過5成對民眾黨有好感、3成左右對民眾黨反感，至於對中國共產黨反感的民眾有25.0%對民眾黨有好感、63.0%對民眾黨也反感。

該民調由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在全國年滿20歲的民眾。調查時間1月26日至1月28日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機。成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

