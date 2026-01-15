民眾黨最新民調：近7成民眾贊成行政院應編列軍人加薪、警消退休待遇預算

民眾黨立法院黨團召開「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會。陳祖傑攝



今年度總預算尚未付委審查，立法院藍白陣營把矛頭指向行政院未依法編列軍人加薪、警察退休金、消防人員退休金等預算。民眾黨團今（1/15）天公布最新民調，指出有67.6%民眾贊成行政院應編列相關預算，而且連民進黨支持者有近半的47.1%支持，顯然總統賴清德不僅悖離主流民意，連民進黨支持者都悖離。

民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷今早共同召開記者會，公布最新民調，黃國昌表示，不管是115年度總預算或軍購特別條例，民眾黨團一再要求賴清德政府遵照憲法與法律依法編列，但115年度中央政府總預算卻未就去年立法院三讀通過、更經過總統公布的軍人待遇、警察退休金、消防人員退休金等預算，才會導致至今無法付委審查。

廣告 廣告

黃國昌表示，在第一題「賴清德政府在2026年3兆350億的總預算中，編列了9495億的國防預算，最近賴清德宣布為了強化國防，將在未來八年再額外編列1兆2500億軍購特別預算，請問您支不支持這項特別預算？ 」民調顯示支持為49.3%、不支持44.7% ，呈現五五波，結果與台灣民眾黨在12月所作民調結果相當接近。

黃國昌說，民調第二題為「近年台灣向美國採購軍事設備，出現交貨延遲的情況，如編列2472億預算購買66架F16V戰機，到目前一台都沒有來。有人認為「政府應先要求已經付錢的軍事設備盡快交貨，未來改為依照交貨進度付錢的方式，不應該在還沒拿到軍事設備前，就完全支付大筆款項。請問您支不支持這項主張？」

黃國昌說，這題非常支持者有53.6%、還算支持19.8%，支持比例合計高達超過7成，就連民進黨支持者也有59.5%支持這項主張，「付了錢就該如期到貨」民意授權並非無條件，而必須監控到貨進度，不應該一次付全款。他更透露，民眾黨團軍購特別條例會將監控進度機制納入條文當中。

黃國昌提到，昨天返台後他第一時間召開記者會，預告國防部將在下週到立法院外交國防委員會以秘密會議方式對軍購特別條例進行報告，果然記者會開完，外交國防委員會民進黨召委王定宇就發出會議通知，將於下週一邀國防部長顧立雄到立法院進行專案報告。

黃國昌諷刺，民眾黨從去年特別條例提出就一再呼籲，賴政府應就軍購條例相關內容進行報告，呼籲到昨天，民進黨終於想到要報告了，為什麼突然發會議通知要報告了？相信民進黨心裡有數，與民眾黨記者會無關，「呼籲有用早就來報告了，我不敢居功。」

張啓楷接續表示，賴清德昨天在民進黨中常會喊話朝野「順應民意」，盡速排審總預算與軍購預算，但民眾黨民調顯示，賴清德早已背離主流民意，在民調第三題，「立法院在去年已經通過軍人加薪、提高警察與消防員退休待遇兩個法案，但是行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算。請問您支不支持行政院應該在年度總預算中，依法編足兩個法案所需要的預算，以保障軍人及警消的合法權益？」支持高達67.6%、不支持僅18%，民進黨支持者也有近半的47.1%支持應依法編列，顯然賴清德不僅悖離主流民意，連民進黨支持者都悖離。

張啓楷說明，民調第四題「由於行政院未依法編列預算，在野黨以此為理由拒絕審查115年度總預算，要求行政院應依法先補足軍人及警消所需之預算，才願意開始審查總預算。請問您贊不贊成在野黨要求？」結果顯示51%過半贊成，多於不贊成的37.2%，且年齡、教育程度多是贊成大於不贊成，僅民進黨支持者71.2%不贊成。

張啓楷指出，民進黨一直攻擊立法院不審預算，若行政院真的認為新興計畫如此重要，更應依法補編預算、盡快送審，而不是不斷製造問題。他強調，在僵持狀況下，民眾黨務實尋找方法，針對2000多億的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項，擬提案優先付委審查。

更多太報報導

藍白共提部分新興預算先付委！民眾黨團曝13項目 TPASS、公保生育補助入列

立法院會期剩13個工作天但總預算再遭封殺 政院籲儘速審查

新聞切片／害到TPASS才急！審總預算不能「挑進籃子才當菜」 在野黨是懶還是壞？