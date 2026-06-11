民眾黨會放行？「國民黨2人」入列賴清德監委提名 陳清龍：廢監立場不改變

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本屆監察委員任期將於7月31日屆滿，副總統蕭美琴今（11）日召開記者會，公布第7屆監委與正副院長共29名人提名名單，而其中有2位被提名人為在野背景，分別是前藍委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。而主張監委「一個都不過」的民眾黨團，被問到是否會否決這2名藍營監委時，總召陳清龍僅表示，他們廢除監察院的立場，不會因監委人選而改變。

最新一屆29位監委完整提名名單今日公布，包括院長被提名人陳永興、副院長被提名人王榮璋；其餘監察委員被提名人為陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

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而廖婉汝為前國民黨屏東縣立委，謝政達則是新北市長侯友宜的副手，由於國民黨文傳會主委尹乃菁日前曾表示，國民黨不會配合總統府，將不會推薦監委人選，因此這2人被提名監委引起藍營內部討論；國民黨文傳會發言人江怡臻今日則回應，國民黨中央已經知道2人名列監委提名名單，尊重立院黨團自主。

而關於民眾黨是否會否決這2名藍營監委，民眾黨團總召陳清龍表示，監察院早已喪失存在意義，違法亂紀不敢彈劾，卻配合執政黨追殺政敵，納稅人每年給監察院十多億預算，只是浪費民脂民膏。​

陳清龍說，民進黨過去主張廢除監察院，但到權力以後卻怠於推動廢監，「民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為總統賴清德所提名的監委人選而改變。」

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