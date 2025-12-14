即時中心／温芸萱報導

總統賴清德邀行政、立法、考試三院院長明（15）日茶敘，立法院長韓國瑜以國會中立拒出席，民眾黨卻主張總統應直接與在野黨主席共商國是。對此，媒體人詹凌瑀今（14）日在臉書痛批，黃國昌自抬身價，只想蹭總統聲量，遇到法案就縮頭烏龜，把國家大事當個人政治秀，但真正涉及立法院運作、助理權益的「助理費除罪化」法案，卻選擇擱置，遇政治風險立即縮頭，暴露民眾黨政治投機本質。

總統賴清德為化解朝野僵局，邀請行政、立法、考試三院院長於明日上午在總統府舉行院際茶敘，盼透過溝通促進憲政運作。然而，立法院長韓國瑜日前表示，相關出席需取得各黨團授權，基於國會中立考量，婉拒出席。然而，昨日民眾黨竟稱，總統應直接與在野黨主席面對面共商國是。

媒體人詹凌瑀今日在臉書痛批，民眾黨此舉是政治投機，「黃國昌遇到法案就縮頭烏龜，只想蹭總統級聲量」。

她指出，賴清德總統邀請院際茶敘，立法院長韓國瑜以維持國會中立為由婉拒，本是憲政體制下的正常互動；然而民眾黨見機行事，馬上跳出來表態支持韓國瑜，甚至對總統提出三項訴求，要求直接與在野黨主席「面對面共商國是」，這種操作形同自抬身價，試圖將政黨主席層級拉高至與總統對等，營造「只有我能跟總統對話」的假象。

接著，詹凌瑀批評，民眾黨將國家大事當成個人政治秀，完全無視憲政體制，只為博取媒體版面，滿足黨內領導人黃國昌「永遠要在鎂光燈下表演」的心理。諷刺的是，當真正攸關立法院運作、涉及助理權益的「助理費除罪化」修法上場時，民眾黨卻選擇擱置。面對這個極具爭議、但重要的法案，黃國昌和前黨主席柯文哲認為不宜再推進，平日咆哮最兇的「戰神」，一遇政治風險就立刻縮頭。

最後，詹凌瑀怒斥，民眾黨真面目就是這樣：在政治鬥爭上，他們利用「關鍵少數」席次綁架國會、情緒勒索執政黨，搞得憲政運作烏煙瘴氣；在立法職責上，卻精打細算，沒有政治紅利就不敢碰。黃國昌的風格就是只挑有聲量的議題吵，蹭最高級別的熱度，解決問題從來不是選項。詹凌瑀直言，這種只會毀憲亂政、蠻橫無理的政黨，到底把人民當成了什麼？





原文出處：快新聞／民眾黨望總統與在野主席「共商國是」 媒體人嗆：黃國昌自抬身價

