民眾黨望總統與在野主席「共商國是」 媒體人嗆：黃國昌自抬身價
即時中心／温芸萱報導
總統賴清德邀行政、立法、考試三院院長明（15）日茶敘，立法院長韓國瑜以國會中立拒出席，民眾黨卻主張總統應直接與在野黨主席共商國是。對此，媒體人詹凌瑀今（14）日在臉書痛批，黃國昌自抬身價，只想蹭總統聲量，遇到法案就縮頭烏龜，把國家大事當個人政治秀，但真正涉及立法院運作、助理權益的「助理費除罪化」法案，卻選擇擱置，遇政治風險立即縮頭，暴露民眾黨政治投機本質。
總統賴清德為化解朝野僵局，邀請行政、立法、考試三院院長於明日上午在總統府舉行院際茶敘，盼透過溝通促進憲政運作。然而，立法院長韓國瑜日前表示，相關出席需取得各黨團授權，基於國會中立考量，婉拒出席。然而，昨日民眾黨竟稱，總統應直接與在野黨主席面對面共商國是。
媒體人詹凌瑀今日在臉書痛批，民眾黨此舉是政治投機，「黃國昌遇到法案就縮頭烏龜，只想蹭總統級聲量」。
她指出，賴清德總統邀請院際茶敘，立法院長韓國瑜以維持國會中立為由婉拒，本是憲政體制下的正常互動；然而民眾黨見機行事，馬上跳出來表態支持韓國瑜，甚至對總統提出三項訴求，要求直接與在野黨主席「面對面共商國是」，這種操作形同自抬身價，試圖將政黨主席層級拉高至與總統對等，營造「只有我能跟總統對話」的假象。
接著，詹凌瑀批評，民眾黨將國家大事當成個人政治秀，完全無視憲政體制，只為博取媒體版面，滿足黨內領導人黃國昌「永遠要在鎂光燈下表演」的心理。諷刺的是，當真正攸關立法院運作、涉及助理權益的「助理費除罪化」修法上場時，民眾黨卻選擇擱置。面對這個極具爭議、但重要的法案，黃國昌和前黨主席柯文哲認為不宜再推進，平日咆哮最兇的「戰神」，一遇政治風險就立刻縮頭。
最後，詹凌瑀怒斥，民眾黨真面目就是這樣：在政治鬥爭上，他們利用「關鍵少數」席次綁架國會、情緒勒索執政黨，搞得憲政運作烏煙瘴氣；在立法職責上，卻精打細算，沒有政治紅利就不敢碰。黃國昌的風格就是只挑有聲量的議題吵，蹭最高級別的熱度，解決問題從來不是選項。詹凌瑀直言，這種只會毀憲亂政、蠻橫無理的政黨，到底把人民當成了什麼？
原文出處：快新聞／民眾黨望總統與在野主席「共商國是」 媒體人嗆：黃國昌自抬身價
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 174
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 195
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 409
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 381
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 17 小時前 ・ 216
賴清德證實召開便當會！怒斥藍白「沒得到教訓」：種種法案影響國安
即時中心／黃于庭報導立法院國民黨團、民眾黨團頻通過爭議法案，更聯手封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，至今也未審議中央政府總預算，導致朝野不斷交鋒。總統兼民進黨主席賴清德今（12）日11時50分，將邀請黨籍51位立委進行便當會，擬針對爭議法案進行討論。對此，賴清德證實此事，並痛批藍白嚴重影響國家安全、社會安定，更傷害人民公平權利。民視 ・ 1 天前 ・ 1113
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 260
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 115
憂藍營2026非常險峻！他嘆「反罷後誤判形勢」：整個黨看不出危機意識
國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，有意將助理費改由立委統籌運用，掀起軒然大波；媒體人謝曜州在分析之餘坦言，整個藍營在反罷免成功後，已經將2026大選的勝利視為囊中物，導致多個縣市已經亮紅燈而不自知、沒有危機意識。謝曜州透過臉書發文納悶表示，一個助理費除罪化「為什麼可以鬧這麼多天」，謝曜州指出，陳玉珍的選區在金門，讓情況顯得相對特殊，即「只要他（她）......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 73
藍營5縣市恐翻轉？郭正亮示警這些人真的強
[NOWnews今日新聞]資深媒體人黃暐瀚日前指出，5個藍營執政的縣市：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的地區，競選策略「不只守，還想攻」。對此，前立委郭正亮昨（11）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字
立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 102
台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」
即時中心／温芸萱、謝宛錚報導2026九合一選舉將於明年11月28日登場，台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新民調，陳亭妃53.2%，領先謝龍介的25.0%；林俊憲44.9%，高於謝龍介的30.9%。對此，林俊憲今（12）日表示，他在民進黨內部民調一直勝過謝龍介，差距逐漸拉大，並指出，現在最重要的是藍營介入綠營初選問題。2026年九合一選舉將於明年11月28日登場，各陣營已開始布局。台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。昨日《鋒燦傳媒》公布最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，支持度53.2%，大幅領先謝龍介的25.0%；若推派林俊憲參選，支持度44.9%，雖未過半，仍高於謝龍介的30.9%。民進黨初選方面，陳亭妃也領先林俊憲超過10個百分點。民進黨立委陳亭妃。（圖／民視新聞資料照）國民黨立委謝龍介。（圖／民視新聞資料照）對此，林俊憲表示，他尊重《鋒燦傳媒》民調，但依據民進黨內部掌握的民調，他一直領先謝龍介，且差距持續拉大，同時緊追陳亭妃。他指出，現在首要任務是解決國民黨介入民進黨初選的問題，並爭取中間選民及淺藍選票，期望達成所謂「黃金交叉」。林俊憲認為，由於民進黨自家民調沒有排藍，多少影響民調準確性；他直言，國民黨正是利用這點介入綠營初選，希望透過干擾民進黨，讓對手黨內勝出的候選人在大選失利。他強調，將持續爭取中間選民的支持，是未來努力的方向。原文出處：快新聞／台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」 更多民視新聞報導助理費除罪化延燒！律師為提案「正名」提醒1事陳玉珍稱「國會助理是我的家人」當面遭狂嗆：不要講X話！19天內兩起墜樓！校方再辦「送煞」鎮亡魂 網：求救訊號未被聽見？民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 53
年改倒退！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年
立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》第三十七條條文修正草案，，今天（12日）下午三讀通過，公務人員所得替代率回溯至2023年。《公務人員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票48票，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票50票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
年金牽涉世代正義！賴清德籲朝野再三思考
[NOWnews今日新聞]立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，總統賴清德今（13）日受訪時表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，而前總總統蔡英文任內完成前總統馬英九想完成，卻沒辦法完成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
日本有事小泉很忙 奔走拉攏美澳北約 中國施壓歐洲挺一中 共軍九天無人機母艦首飛成功 劍指一島鏈意味濃 南京大屠殺88週年 中日冤仇仍難解 美國態度藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日衝突持續升級。日本防衛大臣小泉進次郎近期積極奔走國際，先後與美國國防部長、北約秘書長、義大利及澳洲防長等多國官員通話或會晤，尋求在區域威脅升高下加強合作。中國也加緊外交動作，向法、德、英等歐洲國家施壓，要求在台灣議題上表態支持「一中原則」，形成各方被捲入的外交角力。 在軍事方面，中國公布大型無人機母艦「九天號」首飛成功的訊息，也被視為對第一島鏈的示警。配合近期艦隊與航母於東亞行動，中方對日本釋出明確警訊。適逢南京大屠殺公祭日前後，歷史傷痕也使中日關係更加緊張。 美國在此緊繃局勢中扮演關鍵角色。白宮發言人強調美中是「良好工作關係」，而美日則是「重要同盟」，到底有何深意？隨著川普預計明年訪中、日方推動高層互動，美日同盟的走向將牽動整個印太的戰略平衡。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5