民眾黨李有宜突退黨 地方支持者錯愕：這樣玩還有誰想衝？

在三蘆地區耕耘2年多的李有宜（前排左），30日宣布辭去民眾黨黨職，並正式退黨，將全力投入博士班學業。（張鎧乙攝）

曾在民國113年立委選戰中於三重、蘆洲拿下逾8萬票、民眾黨形象亮眼的新生代政治人物李有宜，30日上午突然在社群平台宣布辭去民眾黨發言人與黨內財務監委等職務，並正式退黨，將全力投入博士班學業。突如其來的決定震撼地方支持者，群組中一度湧現「這樣的玩法 還有誰想衝鋒在前？」、「大家都等著被黨主席點名就好啊」、「深耕久的不推，推一個空降的」等失落訊息。

李有宜受訪時坦言，近期向台大教授與多位師長詢問後，發現若不專心把博士班完成，「以後搞不好會沒畢業，不太好」，而她目前僅剩「2年多」的期限，「7年就是極限，現在有點尷尬」，因此她決定暫時退出政治戰場，全力寫作業、跑研究，她否認遭黨內勸退，強調「沒有啦沒有，是我自己要專注」。

外界關心她是否仍會投入明年三重、蘆洲議員選戰，李有宜表示，以目前狀況會先把學業擺第1位；若明年選前能順利畢業，再看情況思考是否重返戰場，她則表示「應該是不太可能」，並說自己現在完全無法預見那時的狀態，「我現在只想趕快把學業弄好」。

對於深耕地方2年便告退，支持者恐生失落，李有宜認為，基層民眾在意的仍是「民眾黨這個招牌」，只要黨中央在三重、蘆洲推出候選人，地方力量仍能重新凝聚。她也承諾，未來若有機會重返公共事務，仍會持續服務三重、蘆洲的鄉親。

