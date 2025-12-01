民眾黨李有宜突退黨！徐國勇稱不予置評 下一秒突喊：歡迎加入民進黨

民進黨秘書長徐國勇（中）被問到民眾黨爆退黨潮，喊出「歡迎大家加入民進黨」。（圖／袁維駿攝）

民眾黨前發言人李有宜昨天宣布請辭並退黨，隨後獲創黨元老朱蕙蓉相挺跟進退黨，引起政壇熱議。對此，民進黨秘書長徐國勇今天（1日）被問及此事時，先是表示不予批評，要他們自己去解決，下一秒馬上又喊出「歡迎大家加入民進黨」，強調民進黨是真正為台灣、為年輕人的政黨。

曾披白袍參戰新北市三重、蘆洲立委的李有宜，昨天在臉書發文宣布請辭民眾黨發言人並退黨，隨後民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉轉發貼文，同步宣布退黨，並留下一句「從此海闊天空，只支持值得支持的」，被外界視為民眾黨退黨潮。

民進黨秘書長徐國勇今天上午於「新生代國家戰略人才培力營」招生記者會後進行媒體聯訪。對於民眾黨爆發退黨潮，徐國勇回應這是民眾黨的事，他不予評論，民眾黨發生這些事，他們要自己去解決，相信他們自己也有看到。

未料下一秒，徐國勇卻喊出「歡迎大家加入民進黨」，強調民進黨才是真正為台灣、為年輕人的政黨。他也指出，今天記者會就是有關青年戰略的人才培力營，歡迎大家加入民進黨，至於民眾黨的事，他就不批評了。



