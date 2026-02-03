民眾黨李貞秀宣誓就職立委 去年返陸申請放棄國籍未獲受理

民眾黨6名遞補不分區立委3日宣誓就職，其中因具陸配身分而引發國籍疑慮的李貞秀表示，她熱愛台灣、認同中華民國，且已獲中選會頒發當選證書，並在大法官面前完成宣誓，身為立委會唯一效忠中華民國。

李貞秀現場出示文件指出，去年曾返回大陸欲申請放棄中國國籍，但衡南縣的公安局、出入境管理局等單位並未受理。李貞秀並強調，從出生至今沒有拿過中華人民共和國護照，唯一一本護照就是中華民國護照，出入大陸也是使用台胞證。

在被問到未來若兩岸有衝突時，效忠對象是否為台灣？李貞秀回應，她是對中華民國《憲法》宣誓的立委，當然唯一效忠中華民國，她也認同中華民國立法委員必須是單一國籍，就是中華民國國籍。

針對李貞秀的國籍疑慮，內政部2日曾表示，已將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。對此李貞秀回應，已收到內政部公文，會將今日出示、公安單位不受理的放棄國籍申請文件轉交內政部。

據《國籍法》規定，中華民國國民兼具外國國籍者擔任公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，取得完成喪失該國國籍證明文件。