民眾黨李貞秀未放棄中國國籍！立委資格引爭議回應了

立法院民眾黨團遞補的6名不分區立法委員將於3日宣誓就職，其中李貞秀因可能成為我國首位中配立委。（圖／翻攝自李貞秀臉書）





立法院民眾黨團遞補的6名不分區立法委員將於3日宣誓就職，其中李貞秀可能成為我國首位中配立委，其國籍資格問題引發爭議。由於李尚未提出申請放棄中國國籍的證明，知情官員表示，若內政部認定其就職不具效力，行政機關未來在配合其行使職權上，將有法律上的困難。對此，李貞秀也做出回應。

內政部指出，已多次函文立法院說明，依《國籍法》第20條規定，立法委員須於就職前證明已申請放棄外國國籍，並於就職後一年內完成相關程序。官員強調，放棄國籍「不是嘴巴說說」，中國國家移民管理局設有正式退籍申請流程，須提出具體文件，證明已實際辦理。

官員坦言，若李貞秀未申請放棄中國籍，其就職在法律上恐屬無效；但立法院是否仍讓其宣誓、提供薪資與辦公室，屬立院內部權限。不過在此情況下，行政機關未來對其調閱資料的要求，可能無法配合，質詢行政院長及部會首長時，也可能依法不予回應。

此外，即便李貞秀就職時出示已申請放棄國籍證明，若一年內未完成手續，期間仍可接觸機密會議與文件，引發外界對國安的疑慮。官員指出，政府只能依法行政，並建議立法院審慎安排其委員會分派，避免接觸國防外交相關機密。

面對外界質疑，李貞秀2月1日透過辦公室發布聲明反擊，指控民進黨以國安之名進行政治抹黑。聲明中強調，她是「依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》正當程序產生的立法委員」，其背景正好代表新住民在台灣社會中的多元聲音，「族群背景不應被扭曲為國安風險」。

李貞秀並指出，自己尚未宣誓即遭質疑，是一種「未審先判」的行為。她援引《宣誓條例》第6條指出，立法委員宣誓內容並無族群或身分差異，所有立委皆是「恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」，質疑外界對其依法行使質詢與監督權的指控，是對中華民國法治體制缺乏信心。聲明最後呼籲執政黨「停止操弄族群對立、收回不實指控」，並強調立法院應是保障民主、多元與包容的場域，而非以意識形態限制發言空間。

