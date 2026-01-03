民眾黨桃園桃園議員提名 中壢、龜山、八德都有人選

民眾黨選舉決策委員會公告第一波議員提名相關辦法，桃園首波包含龜山、八德、中壢，2日晚間截止登記，其中中壢有3人，八德、龜山各2人，將透過協調、民調等程序決定提名人選，未來還會開放桃園、平鎮兩選區議員提名。（賴佑維攝）

民眾黨選舉決策委員會公告第一波議員提名相關辦法，桃園首波包含龜山、八德、中壢，2日晚間截止登記，其中中壢有3人，八德、龜山各2人，將透過協調、民調等程序決定提名人選，未來還會開放桃園、平鎮兩選區議員提名。

民眾黨在中壢張清俊、林昭印、毛嘉慶，其中張清俊、林昭印都曾任民眾黨幹部，毛嘉慶則曾任國民黨文傳會副主委。張清俊本屆議員選舉曾參選楊梅，林昭印以民眾黨、毛嘉慶以無黨籍參選中壢，可惜都未當選。

八德區有林晏良、江沛育，林晏良曾任民眾黨台南市黨部主委，後來到八德深耕。江沛育則是八德人，重視校園、動保、公共空間等議題。龜山區有高華宏、曾妍潔。高是民眾黨龜山區主任，曾姸潔曾參選過市議員平鎮選區，也是台大環工博士。

廣告 廣告

民眾黨副祕書長、桃園市黨部主委黃成峻表示，桃園各區原則上提名1席，將視協調結果決定是否初選，希望能在農曆年前完成提名作業。

【看原文連結】