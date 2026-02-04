民眾黨桃園第三選區民調出爐 江沛育勝出將戰八德

民眾黨4日公布桃園市第三選區市議員提名民調結果，江沛育以62.3％支持度領先林晏良的37.6％，確定代表民眾黨投入八德區市議員選戰。（江沛育提供）

民眾黨4日公布桃園市第三選區市議員提名民調結果，黨內兩名人選進行支持度評比，備受地方關注。最終由具在地背景的江沛育以62.3％支持度領先林晏良的37.6％，確定代表民眾黨投入八德區市議員選戰。

林晏良曾任民眾黨台南市黨部主委，從事食品國際貿易業，出生於雲林、現居台北，長期奔走全台。早在前年即傳出有意角逐八德區議員，過去1年持續深耕地方，積極參與各式活動與行程，累積不少地方正面評價。

江沛育則是八德在地人，家中經營大新駕訓班及花旗駕訓班，日前才宣布投入選舉。雖經營地方時間相對較短，但具備在地優勢，近期也密集走訪各項活動與傳統市場，並辦理大小交通安全宣導，強化與基層互動。

廣告 廣告

地方人士分析，江沛育憑藉在地背景與人脈基礎，在初選中勝出並不意外。不過面對接下來正式選戰，仍須進一步提升地方能見度與議題連結，才能有效將支持轉化為實際選票。

【看原文連結】