民眾黨桃園議員這周八德中壢民調 龜山取消初選民調

桃園市議員今年選舉初選開打，民眾黨率先在八德區議員初選昨（2）日、今日兩天進行民調，明、後兩天進行中壢區議員初選民調，龜山區議員初選則因曾妍潔無法如期繳交15萬元民調費用放棄，民眾黨決定龜山區不辦初選民調，改由選舉決策委員會評估裁定。

面對2026年大選，桃園市國民黨、民進黨及民眾黨分別展開初選提名機制，各黨新人紛紛加入初選，民眾黨第一波中壢區、八德區及龜山區初選各提名1席，中壢區林昭印、張清俊及毛嘉慶3人登記初選，八德區江沛育、林晏良兩人登記初選，龜山區曾妍潔、高華宏兩人登記初選競爭。

民眾黨率先在八德區昨天及今天進行初選民調，由江沛育、林晏良兩人爭取1席提名；中壢區將在明、後兩天進行初選民調，由林昭印、張清俊及毛嘉慶3人爭取1席提名。

龜山區原訂中壢區之後進行民調，由曾妍潔、高華宏2人初選，曾妍潔於1月26日初選民調費用繳費期限坦言，「真的繳不出15萬元民調費用」，被迫放棄民調。貼文引發外界猜測，曾妍潔之後發文回擊，點名黨內同志，警告「再繼續拿我做文章攻擊，我會把事情全部爆出來！」

民眾黨副秘書長兼代理桃園市黨部主委黃成峻今天說，八德、中壢依規定進行初選民調，龜山區因曾妍潔不參加民調，因此龜山不辦民調，將由選舉決策委員會（選決會）判斷後做最後裁決。

黃成峻表示，中壢、八德及龜山之外，其他區議員將由選決會評估確定後公告，今年民眾黨議員提名採「精準提名」，會評估各區勝選機率、選民結構及適當人選，每一項都要做比較細緻化評估，之後才會公告、登記，預計過年後，後續會有第二波提名，將尊重選決會的評估和決定。

