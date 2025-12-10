娛樂中心／巫旻璇報導

電視新聞圈主播夫妻梅聖旻、吳中純的女兒梅嬿翎，目前任職於民眾黨社會發展部。她今（10日）遭爆與女籃國手陳芷英的男友、同為籃球員的林劭安傳出曖昧，爆料者指稱兩人在陳芷英出國比賽期間多次私下碰面。從曝光的對話內容可見，兩人曾約好共度夜晚、喝酒後同洗、並在深夜互相談心，林劭安甚至多次提到自己仍有女友，每次聊天後都會立刻刪除訊息，不留下任何記錄。









民眾黨正妹黨工「爆不倫球星」全外流！開房驚吐「要等很久嗎」背景竟是主播女兒

球星林劭安被爆劈腿梅嬿翎。（圖／翻攝自國立體大籃球隊臉書）

根據《鏡週刊》披露，爆料者自稱是梅嬿翎的好友，她表示梅嬿翎因父親在媒體圈的身分，結識不少體育界人士，今年6月，梅嬿翎透過朋友介紹認識林劭安，兩人也開始產生曖昧，爆料者提供梅嬿翎與林劭安的對話截圖，從截圖內容可見，兩人相約開房過夜、喝酒後一起洗澡，也常在深夜聊天談情；林劭安還在訊息裡提到自己的女友，坦言怕被發現都會立刻刪除對話，為避免露餡，兩人還會事先以通話確認周遭狀況，確定安全後才開始傳訊息。

民眾黨正妹黨工「爆不倫球星」全外流！開房驚吐「要等很久嗎」背景竟是主播女兒

今年9月初被封為「女籃界峮峮」的籃球國手陳芷英宣布退役。（圖／翻攝自中華電信女子籃球隊臉書）





兩人還曾計畫在台北小巨蛋附近開房，林劭安叮囑梅嬿翎記得準備過夜物品，還提議帶啤酒助興，並提醒她務必訂「隔音好一點」的房間，因林劭安必須先與遠在德國的女友通電話，他誤算時差，導致梅嬿翎在旅館苦等許久林劭安期間不斷傳訊息安撫，她則撒嬌抱怨「要等很久嗎」，直到他掛掉與女友的電話後才匆忙趕往旅館。面對爆料內容，梅嬿翎起初以「正在忙碌」為由未多談，之後便失去聯繫，也未再正面回應。陳芷英則簡短表示，無論她或林劭安，都認為外界的指控並非事實，說完便不再延伸回應。





民眾黨正妹黨工「爆不倫球星」全外流！開房驚吐「要等很久嗎」背景竟是主播女兒

梅嬿翎透過朋友介紹認識林劭安，兩人也開始產生曖昧。（圖／翻攝自梅嬿翎IG）









民眾黨正妹黨工「爆不倫球星」全外流！開房驚吐「要等很久嗎」背景竟是主播女兒

電視新聞圈主播夫妻梅聖旻（左2）、吳中純（右1）的女兒梅嬿翎（左1），目前任職於民眾黨社會發展部。（圖／翻攝自梅嬿翎IG）





















《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

