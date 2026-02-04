民眾黨正式徵召黃國昌選新北 另公布新一波5議員被提名人

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（4）日舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會之舉薦，徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長，並核定選決會通過之2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，5位被提名人包括：基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

民眾黨中央委員會通過徵召黃國昌參選新北市長。（圖／方炳超攝）

黃國昌指出，每位候選人披上民眾黨的戰袍，就要秉持民眾黨「共容、共融、共榮」的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好，相信每位具備深厚的專業素養，擁有服務熱誠的夥伴，未來都能持續深入地方、傾聽民意，以最大的努力和誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。

最後，民眾黨選舉決策委員會昨（3）日會議，也通過2026年直轄市、縣市議員新一波提名選區公告。提名選區包含雲林縣斗六市莿桐鄉林內選區、雲林縣西螺二崙崙背選區，上述選舉區將各提名一名議員參選人，自2月5日上午9點起公告登記，至2月11日下午6點截止，登記資格一併上網公告。



