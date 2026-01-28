民眾黨毛嘉慶爆「性騷擾女黨工」 同名判決書搜出家暴紀錄

毛嘉慶於2025年12月成為民眾黨員，近日遭爆性騷擾女黨工。（圖／東森新聞）





曾經擔任國民黨「文傳會」副主委的毛嘉慶，於2025年12月成為民眾黨員後，有意參選桃園中壢區議員，但是卻遭媒體爆出性騷擾民眾黨的女黨工。政論網紅四叉貓對此加碼爆料，反同立場鮮明的毛嘉慶不但呼籲過「一夫一妻一生一世」的家庭價值，還在判決書上查出一名名叫「毛嘉慶」的人，家暴前妻的判決紀錄。

四叉貓列出毛嘉慶「爭議時間軸」

2017年

安定力量罷免黃國昌，毛嘉慶是罷團成員之一

2019年

安定力量組反同政黨要跟黃國昌直球對決，毛嘉慶是不分區立委

2022年

安定力量政黨解散

2025年

毛嘉慶（以及多位前安定力量成員）加入民眾黨，跟黃國昌好來好去

2026年

已婚的毛嘉慶在民眾黨約女黨工開房間

四叉貓說，當初他們在反同的時候喊什麼「一夫一妻一生一世」，結果過幾年才知道原來會背著老婆「約」喔！將來都不知道要怎麼教孩子了。

另外四叉貓還質疑，民眾黨籍中壢市議員候選人，台南人身高184公分，本來很胖後來變瘦的毛嘉慶，在這份《台灣高等法院103年上易字第2197號刑事判決》裡面寫的......住在台南身高184公分體重超過100公斤因為對前妻家暴被判拘役30天的毛嘉慶，是不是同一個人呢？

對此民眾黨中評會證實，1月28日已收到檢舉函，將於2月5日例行會議上討論。

