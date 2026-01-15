民眾黨民調逾七成支持軍購「按交貨進度付錢」 黃國昌曝美戰爭部「對遲交貨說sorry」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

台灣對美軍購因交貨延遲情況導致批評不斷，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（15）日也公布民調指，發現有超過七成民眾支持「按交貨進度付錢」而非提前完全支付方式進行軍購。黃國昌也提及在訪美行中對戰爭部官員反映過此問題，而他認為美方「回答得很誠懇」，沒有文過飾非，「是他的責任，就是他的責任，該說sorry也說了sorry，承諾改善也承諾改善」。

民眾黨立院黨團總召黃國昌回應AIT歡迎1.25兆軍購特別預算議題。（圖／民眾黨團）

民眾黨團民調詢問民眾「近年台灣向美國採購軍事設備，出現交貨延遲的情況，如編列2472億預算購買66架F16V戰機，到目前一台都沒有來。有人認為『政府應先要求已經付錢的軍事設備盡快交貨，未來改為依照交貨進度付錢的方式，不應該在還沒拿到軍事設備前，就完全支付大筆款項。』請問您支不支持這項主張？」

黃國昌引述民調結果指出，非常支持者有53.6%、還算支持19.8%，支持比例合計高達超過7成，就連民進黨支持者也有59.5%支持這項主張，「付了錢就該如期到貨」民意授權並非無條件，而必須監控到貨進度，不應該一次付全款。黃國昌表示「民眾黨團軍購特別條例會將監控進度機制納入條文當中。」

黃國昌進一步表示，昨天返台後他第一時間召開記者會，預告國防部將在下週到立法院外交國防委員會以秘密會議方式對軍購特別條例進行報告；果然記者會開完，昨天上午11點半外交國防委員會民進黨召委王定宇就發出會議通知，將於下週一19日邀國防部長顧立雄到立法院進行專案報告。黃國昌諷刺，民眾黨從去年特別條例提出就一再呼籲，賴政府應就軍購條例相關內容進行報告，呼籲到昨天，民進黨終於想到要報告了。為什麼突然發會議通知要報告了？相信民進黨心裡有數，與民眾黨記者會無關，「呼籲有用早就來報告了，我不敢居功！」

對於向美方軍購武器被延遲交貨問題，黃國昌表示，他在對戰爭部的會談中也明確提出，但他強調因已有約定，所以不會轉述美方官員具體說法，建議媒體詢問美國戰爭部的公開回應。不過在被追問若不具體提到美方回應內容，黃國昌是否滿意美方回應時，他說，只能說美方「回答得很誠懇」，沒有文過飾非，「是他的責任，就是他的責任，該說sorry也說了sorry，承諾改善也承諾改善」。

黃也話鋒一轉返批民進黨政府，如果是我們的政府，就常常會說「沒有，沒有，根本沒有這個問題，這個問題不存在」。黃國昌說，有一種回應方式比較誠懇，認知到這個問題存在，也知道問題發生的理由是什麼，也表達未來要進行改善，這就是另外一種回應的方式，這兩種回應的方式給人家的感覺就會差別很大。

