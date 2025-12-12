民眾黨民調66.6%贊成賴清德國情報告 45.2%拒絕1.25兆軍購

民眾黨團公布最新民調顯示，有66.6%的民眾贊成邀請總統賴清德到立法院進行國情報告，僅有24.4%表達不贊成。（圖片來源／民眾黨團）

針對1.25兆國防特別預算，國民黨與民眾黨在今（12）日正式提案，邀請總統賴清德到立法院進行國情報告，民眾黨並公布最新民調顯示，有66.6%的民眾表達贊成，僅有24.4%表達不贊成。

針對這項於5日到7日所進行的民調結果，民眾黨籍立委張啓楷稱，多數的民眾對於兩岸惡意螺旋競賽時的選擇很清楚，要的是善意跟對話，這是民眾黨長期以來的主張。

針對兩岸是否會在2027年發生戰爭，民調顯示認為不可能有65.3%，就連民進黨支持者也有61.4%認為不可能。（圖片來源／民眾黨團）

張啓楷強調，支持合理提高國防預算，保衛國家安全的同時，政府要與對岸展開善意的交流跟對話，多數民眾並沒有被賴清德2027兩岸發生戰爭的「芒果乾」給嚇到。

民眾黨團總召黃國昌則強調，社會對於是否要編列1.25兆元的看法高度分裂，但為一面倒的支持賴清德進行國情報告，民進黨如繼續以憲法法庭來當國情報告的「擋箭牌」，台灣人民不會接受也不買單。

黃國昌進一步表示，國情報告是賴清德在2024年總統大選時，在總統政見發表會當中，對全臺灣人民所做的承諾。

針對行政院長卓榮泰先前在回答立委詢問時稱，還沒有看過相關預算規劃，黃國昌則痛批，這是在欺騙國會、迴避監督，更侵蝕了民主政治的程序正義與透明原則，希望賴清德能到國會「說清楚、講明白。」

不支持1.25兆元特別預算的有民眾有45.2%，又以完全不支持的比例31.1%為最高，支持為44.3%，非常支持為24.6%，意見兩極。（圖片來源／民眾黨團）

細看這項民調，首先詢問，中國以2027年「完成武統」為目標，當年發生戰爭的可能性多高？結果認為不可能比可能多達3倍。

根據民調顯示，認為不可能有65.3%，認為可能的只有20.5%。特別是民進黨支持者部份，也有61.4%認為不可能，僅27.4%認為可能。

第二題是有關8年要編列1.25兆元特別預算是否支持一事，不支持的有45.2%，完全不支持的比例31.1%為最高，支持為44.3%，非常支持為24.6%，顯見非常兩極。

再以政黨傾向支持的比例來看，民進黨支持者為83.9%，國民黨僅12.5%，民眾黨為18.8%，不偏任何黨（中間選民）不支持逾半達57.6%，支持的僅25.6%。

第三題為比較傾向「加強軍備展現決心」還是「釋出善意尋求對話」？民調顯示，逾半的51.5%傾向尋求對話，傾向加強軍備有32.8%。

民調顯示，逾半的民眾有51.5%傾向尋求對話，傾向加強軍備有32.8%。（圖片來源／民眾黨團）

從政黨傾向來看，傾向尋求對話在民進黨方面低到19.6%，國民黨最高為82.3%，民眾黨為78.3%，中間選民為逾半的57.4%。

傾向加強軍備在民進黨支持者方面為67.5%，國民黨低到只有6%，民眾黨支持者更只有5.3%為最低，中間選民則為22.6%。

第四題則為贊不贊成賴清德親自到立法院說明1.25兆軍購特別預算，贊成的有66.6%，不贊成為24.4%，其中，非常贊成有42.4%，完全不贊成為12.6%。

贊成總統清德親自到立法院說明1.25兆軍購特別預算的民眾達66.6%，不贊成為24.4%。（圖片來源／民眾黨團）

在政黨傾方面，民進黨有54.4%的比例贊成，國民黨為79.2%，民眾黨更高達90.3%，中間選民也高達64.9%。

民調是在5日到7日，委託精確市場研究公司所進行的調查，以市話775份與手機320份進行調查，有效樣本共1095份，95%信心水準下，在正負2.96%之間。

