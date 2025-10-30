「民眾黨沒理由要一路奉送！」游盈隆喊話：國民黨若有誠意讓黃國昌選新北

即將上任的國民黨新任主席鄭麗文選前曾拋出2026年「該讓就讓」的主張，選後也強調，藍白合不應只侷限於選舉分配，而應成為結合政策與理念的新典範。對此，台灣基金會董事長建議，民眾黨主席黃國昌「大可以堅持一點」，如果國民黨有誠意讓黃國昌選新北市長，藍白合共推黃國昌，這樣才有合。

游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，目前趨勢仍會走向藍白合，但實際道路是遍地荊棘，還是要去談雙方利益，民眾黨一定要去想「總要讓幾個縣市出來」，不然有什麼理由民眾黨一定要一路奉送、支持，沒這個道理。目前為止，可能民眾黨還感受不到國民黨的誠意，沒有讓任何一個地方。

游盈隆直言，「藍白合不能視為當然，沒有誰必須要犧牲自己，照亮別人」，尤其是政黨，民眾黨不是沒有危機，他曾經跟民眾黨朋友說「要注意3屆立委魔咒」，在台灣第三大黨能夠逃過3屆立委魔咒的沒有，從新黨、台聯、親民黨到時代力量，3屆立委直接降到3席以下，連成立黨團都有困難。

游盈隆指出，從目前情況看，民眾黨是有危機的，因為前黨主席柯文哲深陷官司纏身，能不能脫困而出不知道，是很大變數。如果民眾黨2026沒任何表現、乏善可陳，民眾黨又想在縣市議員或者是六都市議員有所斬獲，比選縣市長困難。

游盈隆續指，如果2026沒幾個縣市讓給民眾黨作為舞台去衝鋒陷陣，它就會慢慢萎縮、弱化，到最後2028憑什麼拿到上次的3百多萬票，那可能要打對折剩150萬票，如此一來，立委席次就會縮小到剩5席，如果剩下5席，民眾黨還能夠在立法院呼風喚雨嗎？所以民眾黨必須在2026這局獲得一些東西，它有籌碼跟國民黨叫牌。

主持人黃暐瀚提到，「黃國昌目前要去選新北」，游盈隆回應，「這個很好啊！他要去選新北」，黃暐瀚隨後說，「可是黃國昌也講如果跟李四川比民調輸，也會成人之美」，游盈隆答，「那我覺得很奇怪，為什麼要這樣講，而且又沒有排綠的情況下跟李四川去比，現在民進黨支持者裡面80%都是討厭黃國昌。我覺得如果發展到現在還是這樣，不禁開始懷疑民眾黨的領導能力有問題。」

節目尾聲，游盈隆直言，「我覺得黃國昌大可以堅持一點，如果國民黨有誠意讓黃國昌選（新北市長），藍白合共推黃國昌，這樣才有合，這樣才能夠讓民眾黨去力挺國民黨。如果什麼都沒有渾渾噩噩，就危機重重。」

