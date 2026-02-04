民眾黨法案分工出包！將《促進資料創新利用發展條例》列為經濟委員會主責案件...陳培瑜轟：連委員會都搞錯，還敢自稱最強戰力？

即時中心／高睿鴻報導前（2024）年競選立委連任失敗後，前綠委高嘉瑜歷經短暫沉潛，今年打算捲土重來、爭取民進黨提名選北市港湖區議員，並於今（4）早正式登記。不過，一向與她關係良好、同黨的資深立委王世堅聽聞消息時，直言「非常驚訝」；他直言說，像高這樣才貌雙全的條件，其實參選台北市長才有道理。王世堅也承諾，自己會去勸勸她，既然打算要選，以其知名度而言，若能競選市長，將有望打出一場不一樣的選戰。王世堅早上受訪時，聽聞高嘉瑜前往黨部登記參選議員，直呼相當意外，並接著說：「她大概是要來登記選市長的吧？怎麼會回鍋選議員，這倒是蠻讓人意外的啦！」。他續指，以高嘉瑜的學經歷、以及政治上的資歷，都非常適合參選台北市長；雖然自己之前也曾推薦過行政院副院長鄭麗君、黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，但還有另一個人選，那就是高嘉瑜。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）至於為何推薦她？王世堅回應說，「以她過去在台北市議會的表現，無論是問政、地方服務，都做得非常好；市政經驗、嫻熟程度沒話說，堪稱學養俱佳」。因此他也強調，如果高嘉瑜決定登記選市長，「那我就一定會去陪她」。王世堅認為，高嘉瑜若參選市長，將能打出一場很不一樣的選戰，因為她過去選議員或立委時，選法就有別於一般傳統；「她就像一隻快樂的小鳥，到處快樂飛翔、開心唱歌覓食，她就是這樣」，他說。因此王世堅表示，這樣的選法，很有機會打破傳統窠臼、殺出一條嶄新的路，「所以我一直認為，她應該是來登記參選市長，這樣才對吧！」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）另一方面，王世堅今天也帶領北市議員擬參選者呂瀅瀅、賴俊翰等人，共同登記參選。後兩者早已被外界視為「堅系子弟兵」，王本人也笑著回應說：「我們民進黨總算有個新的、最小的派系，堅系！」。他接著表示，長年以來，「堅系」一直都只有王世堅一個人，但如今面臨議員初選，自己就打算帶領好朋友、甚至相隔兩代的年輕新進，一起來參選議員，這是很難得的政治聚會。不過，王世堅接著話鋒一轉，澄清說，他與呂瀅瀅、賴俊翰其實不是真的派系，而是長年以來，會一起討論政治事務，所以「走得比較近」。而剛好這次初選相當激烈、而他們隸屬的選區，選情也相當艱困，所以自己就來幫點小忙。王世堅表示，自己期盼能用這樣的方式，趕快讓他們的知名度迅速打開，因為初選是採計全民調，知名度非常重要。原文出處：快新聞／不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」 更多民視新聞報導中部民眾注意！虎航「台中-沖繩」新航線3月底開通 機票最低價1599起最新／黑吃黑？北市驚傳女子遭詐提700萬現金暗巷面交 隨即遭第三人劫走獨家／賴清德、吳思瑤得力助手出線 李俊俋入民進黨中央接「2黨職」

