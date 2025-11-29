民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！

即時中心／温芸萱報導

曾一度被民眾黨視為不分區立委提名人、同時也是台灣新住民發展協會理事長的徐春鶯，因涉詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》，遭新北地院裁定羈押禁見。外界質疑民眾黨與處理馬治薇時標準不一，民眾黨主席黃國昌卻稱「對徐案毫無所知」，還指控總統賴清德「下指導棋」。對此，律師黃帝穎今（29）日痛批，黃國昌不開除徐春鶯，其實是在為自己捲入凱思、臺雅200萬疑雲「涉貪案留後路」。

徐春鶯因捲入詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等案件，前日遭新北地院裁定羈押禁見。外界質疑，民眾黨過去面對馬治薇涉犯反滲透法時立刻開除黨籍，但此次對徐春鶯卻毫無動作，引發雙重標準爭議。

對此，律師黃帝穎今日在臉書撰文痛批，，黃國昌之所以不開除徐春鶯，是「為自己涉貪案留後路」。他指出，黃國昌的狗仔公司「凱思」曾收受臺雅 200 萬元，而黃國昌又曾為臺雅老董個案質詢法務部長，可能涉及「不違背職務收賄罪」，刑度七年以上。他表示，這樣的刑度與徐春鶯違反銀行法最重十年徒刑「不相上下」，因此黃國昌如今高舉黨紀卻護著徐春鶯，「其實是在替自己鋪後路」。

黃國昌今日聲稱，民眾黨對徐春鶯案「目前毫無所知」，並再次將矛頭指向賴清德總統，瞎扯是「總統下指導棋」。還稱徐春鶯與當初的馬治薇「情況完全不同」，因為馬早已遭開除黨籍。對此說法，黃帝穎直言，黃國昌不但在黨紀上掩護徐春鶯，還把已被法院認定「罪嫌重大」並裁定羈押的案件，扯成是總統指揮司法，「簡直是法盲」。

快新聞／民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的

接著，黃帝穎列出，檢方向法院聲押徐春鶯獲准，三大犯罪事實包括：涉嫌地下匯兌逾1000萬元，違反《銀行法》，最重可判10年、詐騙貸款獲取不法利益超過2000萬元，涉刑法詐欺及偽造文書、涉犯反滲透法，最重5年徒刑。

隨後，他指出，由於徐春鶯身分特殊、屬民眾黨高層，因此實務上必然列為重大矚目案件，檢察官必須精準掌握證據，才能連過兩關：先說服法院核發搜索票，再以證據讓法官裁定羈押禁見。他強調，這些程序本身就已直接「打臉」黃國昌所謂「毫無所知」與「被政治指揮」的說法。

最後，黃帝穎推測，黃國昌曾是法律人，卻選擇為涉嫌詐欺、違反銀行法的黨內高層護航，甚至把司法程序扯成政治陰謀，完全背離他過去長期高舉揭弊、高道德大旗的形象，在黨紀上護航徐春鶯，其實是為黃國昌自己涉貪案留後路！



