民眾黨為何也挺反年改？學者曝內幕超冷血

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白聯手修法《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，欲停砍公教年金，民眾黨主席黃國昌2016年曾喊「全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃」，如今立場大轉彎備受議論；對此，成大電機系教授李忠憲曝光民眾黨改變原因，感嘆小草「真的很悲哀！」

李忠憲今（6）日在臉書發文表示，國民黨的反年改，是典型的豬肉桶政治（pork barrel politics），換句話說，是為了穩固特定選民群體（退休軍公教）的利益，用公共資源換取選票，「這是一種『照顧自己人』的算計，背後是現實的選舉利益。

但李忠憲認為，台灣民眾黨反年改的邏輯就更複雜、也更冷血一點，因為黃國昌等人的支持者多半是年輕族群，並不是年改受影響的對象，反而會因反年改而受到傷害，民眾黨立法院黨團背叛自己政黨原本的支持基礎，藉著「反年改」這個象徵性的議題，去討好國民黨的權力結構，為個人政治升級鋪路「這就不是『拿豬肉給自己人吃』，而是把自己人賣了換升官的門票。」

李忠憲直言，「小草」這個群體的形成，本來就是情感認同大於理性分析的結果，他們崇拜的是一種「反菁英」、「講真話」的幻象，不太會追蹤政策的具體利益分配，正因如此，他們才會成為小草，「特性是柔軟、好動、但沒有根，風吹到哪裡，就往哪裡倒，真的很悲哀！」

