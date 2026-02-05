民眾黨為警消加薪提集體訴訟

不滿政院未依法編列警消退休金預算，民眾黨主席黃國昌（前左三）與數百名退休警消五日前往北高行遞狀提起團體訴訟。（中央社）

本報綜合報導

民眾黨主席黃國昌與數百名退休警消五日前往台北高等行政法院提起集體訴訟，要求行政院編列警消退休金預算。政院表示，已對《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》兩項法案聲請釋憲。

黃國昌上午與前消防署副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與數百名退休警消人士，赴北高行正式遞狀提起團體訴訟，並高喊「護警消尊嚴，賴清德還錢」口號，號召退休警消一同站出來捍衛權益。

黃國昌表示，這場團體訴訟不僅是退休警消爭取個人權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟。從今年一月六至二十三日，民眾黨受理超過二千件參與團體訴訟申請；這是有史以來人數最多、規模最大的一次對當權者提起的團體訴訟。他保證會陪大家走到最後，直到退休警消人士重拾合法權益。

廣告 廣告

謝景旭表示，根據統計，警消的平均壽命較一般公務員少五至十歲；罹癌風險更較一般民眾多百分之九、罹癌死亡風險更多百分之十四，不少退休警消目前實際生活開支更早已入不敷出。給予退休警消應有的權益、保障合理安穩有尊嚴的退休生活是政府責無旁貸的責任。

耿繼文說，警消人員是因公傷亡比例最高的就業族群；反觀行政院將提高農民年金，質疑為何同一個國家會有兩套標準？他呼籲民進黨政府「該發就發、該給就給」，總統賴清德不該延續蔡英文政府的錯誤年金政策，繼續為前朝政府揹負黑鍋。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，政府尊重民眾採取司法程序的權利，但立法院權利是審查預算而非編列預算，立法院應該要尊重政院，不能跨越權力分立、侵害行政權。