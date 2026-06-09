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民眾黨烏龍爆料 蘇巧慧：以正面方式爭取市民認同 123

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／新北報導

針對民眾黨今（9）日上午召開記者會，質疑其涉及圖利一事，新北市長參選人、民進黨立委蘇巧慧受訪表示，相關指控是「烏龍爆料」，並強調妹妹所屬公司並非威如科技的關係企業。

蘇巧慧指出，妹妹的公司與威如科技並不存在關係企業關係，「並不是請他們幫忙架網站，就會變成他的子公司」。她表示，對於相關指控感到遺憾，自參選以來，她與競選總部從未主動攻擊對手，但每當對手出現重大爭議時，對手陣營便召開記者會攻擊她的家人，認為這樣的做法並不恰當。

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蘇巧慧說，未來仍將持續聚焦新北市政願景，包括家庭照顧、寵物照護及原住民族政策等議題，並以正面方式爭取市民認同。她強調，「蘇巧慧準備好了，新北隊也準備好了」。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將也表示，民眾黨陣營今早的記者會是烏龍指控，akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商，就如同許多廠商在臉書上販售商品一樣，並不代表該廠商是Meta 的關係企業。

馬亨亨．夷將指出，蘇巧純不是威如公司股東、沒有投資、沒有職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，請國民黨新北市長參選人李四川陣營用功一點，不要烏龍指控。

馬亨亨．夷將提及，上個月底新北市農業局的「北海岸時尚藝術季」拿了美國繆思創意獎銀獎，新北市府還讚許此獎項是「評選標準著重創意性、影響力及執行品質，是國際創意產業的重要指標」。

馬亨亨．夷將說，蘇巧慧的妹妹蘇巧純不但曾經獲得美國繆思創意獎，而且還是拿過4次金獎、一次銀獎，所以無論是民間公益團體、公司行號，都會主動找她合作，若她有參與政府部門的個案，也一定依法合規參與。

馬亨亨．夷將表示，令人納悶的是每當李四川有重大爭議，比如李四川弟弟的環保流氓案在法庭認罪、農地違建出租、豪宅頭期款爭議，或是昨天剛被揭露的台北市6百萬遮陽藝術裝置等，李四川陣營就會開記者會攻擊蘇巧慧的家人。

馬亨亨．夷將強調，蘇巧慧已經說過，蘇巧慧的團隊不會打負面選舉，所以蘇巧慧本人和團隊都不會開記者會攻擊對手，這幾周蘇巧慧陸續提出寵物政見、家庭照顧政見與原住民族政見，就是期待新北選戰回歸政見的交流，讓新北市民了解，誰能夠帶領新北市邁向新時代。

針對國民黨新北市長參選人李四川日前提出寵物相關政策，蘇巧慧表示，自己早在5月17日即已率先提出寵物政見，包括擴大疫苗施打與健康檢查範圍、提升夜間醫療照護量能，以及推動寵物長照等3大方向。

蘇巧慧表示，相關政策提出後，不論是在網路上或實際活動中，都獲得許多飼主正面回應。她認為，以具體政策回應社會需求，才是市民期待看到的選舉方式。

此外，對於李四川日前以台語唸出「三重」地名，引發外界討論是否應稱為「三重埔」一事？蘇巧慧表示，「三重埔（Sann-tîng-poo）」聽起來很親切，但「三重（Sam-tiông）」也是現今行政區名稱，兩種說法皆有人使用。

蘇巧慧指出，語言會隨著時間演變，應尊重各界不同的使用方式。她也提到，自己長期透過「水獺媽媽巧巧話」說故事頻道推廣母語，希望鼓勵更多人使用自己的母語，傳承文化與語言價值。

照片來源：蘇巧慧團隊

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