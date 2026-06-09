民眾黨烏龍爆料 蘇巧慧：以正面方式爭取市民認同
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／新北報導
針對民眾黨今（9）日上午召開記者會，質疑其涉及圖利一事，新北市長參選人、民進黨立委蘇巧慧受訪表示，相關指控是「烏龍爆料」，並強調妹妹所屬公司並非威如科技的關係企業。
蘇巧慧指出，妹妹的公司與威如科技並不存在關係企業關係，「並不是請他們幫忙架網站，就會變成他的子公司」。她表示，對於相關指控感到遺憾，自參選以來，她與競選總部從未主動攻擊對手，但每當對手出現重大爭議時，對手陣營便召開記者會攻擊她的家人，認為這樣的做法並不恰當。
蘇巧慧說，未來仍將持續聚焦新北市政願景，包括家庭照顧、寵物照護及原住民族政策等議題，並以正面方式爭取市民認同。她強調，「蘇巧慧準備好了，新北隊也準備好了」。
蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將也表示，民眾黨陣營今早的記者會是烏龍指控，akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商，就如同許多廠商在臉書上販售商品一樣，並不代表該廠商是Meta 的關係企業。
馬亨亨．夷將指出，蘇巧純不是威如公司股東、沒有投資、沒有職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，請國民黨新北市長參選人李四川陣營用功一點，不要烏龍指控。
馬亨亨．夷將提及，上個月底新北市農業局的「北海岸時尚藝術季」拿了美國繆思創意獎銀獎，新北市府還讚許此獎項是「評選標準著重創意性、影響力及執行品質，是國際創意產業的重要指標」。
馬亨亨．夷將說，蘇巧慧的妹妹蘇巧純不但曾經獲得美國繆思創意獎，而且還是拿過4次金獎、一次銀獎，所以無論是民間公益團體、公司行號，都會主動找她合作，若她有參與政府部門的個案，也一定依法合規參與。
馬亨亨．夷將表示，令人納悶的是每當李四川有重大爭議，比如李四川弟弟的環保流氓案在法庭認罪、農地違建出租、豪宅頭期款爭議，或是昨天剛被揭露的台北市6百萬遮陽藝術裝置等，李四川陣營就會開記者會攻擊蘇巧慧的家人。
馬亨亨．夷將強調，蘇巧慧已經說過，蘇巧慧的團隊不會打負面選舉，所以蘇巧慧本人和團隊都不會開記者會攻擊對手，這幾周蘇巧慧陸續提出寵物政見、家庭照顧政見與原住民族政見，就是期待新北選戰回歸政見的交流，讓新北市民了解，誰能夠帶領新北市邁向新時代。
針對國民黨新北市長參選人李四川日前提出寵物相關政策，蘇巧慧表示，自己早在5月17日即已率先提出寵物政見，包括擴大疫苗施打與健康檢查範圍、提升夜間醫療照護量能，以及推動寵物長照等3大方向。
蘇巧慧表示，相關政策提出後，不論是在網路上或實際活動中，都獲得許多飼主正面回應。她認為，以具體政策回應社會需求，才是市民期待看到的選舉方式。
此外，對於李四川日前以台語唸出「三重」地名，引發外界討論是否應稱為「三重埔」一事？蘇巧慧表示，「三重埔（Sann-tîng-poo）」聽起來很親切，但「三重（Sam-tiông）」也是現今行政區名稱，兩種說法皆有人使用。
蘇巧慧指出，語言會隨著時間演變，應尊重各界不同的使用方式。她也提到，自己長期透過「水獺媽媽巧巧話」說故事頻道推廣母語，希望鼓勵更多人使用自己的母語，傳承文化與語言價值。
照片來源：蘇巧慧團隊
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【3-2綠營新將】法律人從政 陳又新進議會關注教育和內湖交通
【3-3綠營新將】從人本交通到街區文化復興 劉品妡接棒盼大安文山找回城市靈魂永久
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
民眾黨質疑蘇巧慧妹獲補助未揭露 蘇辦反譏：用功點別再烏龍爆料
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧發言人馬亨亨．夷將今(6/9)表示，國民黨新北市長參選人李四川民眾黨陣營今早的記者會是...
質疑蘇巧慧圖利胞妹獲近6百萬補助 民眾黨要求辭立委、即刻退選
繼先前至監察院告發民進黨新北市長蘇巧慧違反利益迴避後，民眾黨立院黨團總召陳清龍今天（9日）再偕新北市議員參選人林子宇、陳怡君舉行記者會，指控蘇巧慧胞妹蘇巧純接連年獲得經濟部、文化部共近6百萬補助，但都未依法進行身分揭露，讓公帑流入自家人口袋，並要求蘇巧慧立即辭去立委職務並宣布退選，誠實面對人民檢驗。
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
連蔡壁如都要鬥？他驚呼「民眾講堂」宛如東廠：這黨已陷集體瘋狂
即時中心／陳奕劭報導民眾黨中央委員蔡壁如近日參選彰化縣長夢碎，仍在彰化市、和美鎮舉辦兩場「廟口開講」，但她卻因公開挺無黨籍候選人林明鴻，遭挺白網友質疑違紀助選，而「民眾講堂」也將蔡壁如送中評會，最重恐開除黨籍。對此，台灣青年民主協會理事張育萌今（10）日批評，連「民眾黨之母」等級的創黨元老，如今都被送中評會了，民眾黨已陷入集體瘋狂。
森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
新北市長民調到底誰領先？不只支持度 她曝李四川還挖走「這批鐵桿綠」
2026縣市長選戰倒數不到半年，雙北選情藍綠已是打得火熱，上周民進黨民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢。但對此，國民黨立委徐巧芯8日在臉書引述最新TVBS民調指出，李四川領先蘇巧慧超過6個百分點，這樣的數字是狠狠打臉，「民進黨所營造的樂觀劇本」；她盤點各項選民數據指出，李四川除支持度領先外，看好度、年輕......
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
發零食「用丟的」！富三代陪黃仁勳互動粉絲遭出征
國際中心／楊佩怡報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣的行程後，隨即轉往韓國展開豐富的訪問行程。他不只與當地的創新企業家們進行交流，更受邀擔任球場的開球嘉賓，甚至還參與了知名綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製。然而就在黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER董事長李海珍聚餐完後，在餐廳外面發送臨時給等候已久的粉絲時，SK集團會長崔泰源卻被拍到將零食「用丟的」粉絲們，引發網友們炸鍋：「權貴階層看不起一般民眾」。
中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
江怡臻不連任拚2028立委？黃揚明讚「正確決定」 示警綠營後手
九合一大選逐漸升溫，但國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）卻拋出震撼彈，表態將不參與年底的新北市議員選舉，引發討論。媒體人黃揚明認為，若江怡臻欲布局2028年立委選戰，這個決定是正確的，但他也提醒，要防範綠營借題發揮。
稱起訴高金素梅製造「寒蟬效應」 江怡臻：賴清德追殺非我族類
無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等共787萬餘元，台北地檢署依貪污等罪起訴高金素梅等24人，並對高金素梅求刑12年6月以上徒刑。國民黨發言人江怡臻今天（9日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時表示，要說賴清德總統執政兩週年做什麼最賣力的話，清算在野黨絕對排得上第一名，今年又是選舉年，原住民的選票在全國都有一定的數量，新北市今年就達到了快要7萬人，就是要製造「寒蟬效應」。
風評：鄭麗文「統戰」了「中共統戰官員」，該記頭功！
鄭麗文高調訪美，民進黨看在眼裡，不是十萬、而是十二萬分眼紅，鄭麗文自己臉書日日分享、時時分享不稀奇，稀奇的是民進黨也幫擴散，從黨中央到立法院黨團，都出面痛批鄭麗文僑宴，竟與「中共統戰官員同框」，此事非同小可，中華民國儼然就要葬送在鄭麗文的一頓飯裡。嚇死民進黨的「中共統戰大咖」，為台裔波士頓市長募款這個嚇得死人的「中共統戰官員」名喚俞國梁（Gary Yu），「......
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大
世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了
世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國福斯夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
韓劇《鐵拳教育》陷道德爭議 主演回應選角風波
娛樂中心／林善柔報導南韓現正熱播的影集《鐵拳教育》因涉及「以暴制暴」與校園暴力題材，近期在韓網掀起大量討論。除了作品本身的道德爭議外，先前曾有消息傳出收到出演邀約的金南佶選擇不接演，再度成為話題焦點。韓媒OSEN在報導中詳細回顧《鐵拳教育》的原作爭議，以及金南佶拒演、金武烈接棒的選角風波。相關討論隨後在各大社群平台討論延燒，外界關注點逐漸轉向演員與角色適配性，以及作品傳遞的價值觀之間的拉扯。