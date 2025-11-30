民眾黨爆下車潮！創黨元老朱蕙蓉批黨內「雙標」後宣布退黨

民眾黨創黨元老朱蕙蓉（取自朱蕙蓉臉書）

民眾黨爆下車潮？發言人李有宜今（30）日無預警在臉書宣布退黨後，創黨元老朱蕙蓉隨即轉發貼文並宣布自己也退出民眾黨，並表示：「從此海闊天空，只支持值得支持的」，在朱蕙蓉宣布退黨前，她已多次在臉書發文批評民眾黨。

朱蕙蓉先前表示自己因上政論節目被中評會約談、甚至遭停權半年，而徐春鶯遭羈押禁見竟未見中評會追責，讓她覺得黨內「雙標」很嚴重。她也提到之前因京華城案與政治獻金案被舉報「傷害民眾黨」並被要求說明，使她對黨內文化感到失望。朱蕙蓉此前已透露，若黨中央持續打壓，她與丈夫原本就打算在被開除前自行退出，而這次李有宜退黨可能是她正式離開的契機。