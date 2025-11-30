民眾黨爆下車潮？創黨元老朱蕙蓉跟進宣布退黨：從此海闊天空

繼民眾黨發言人李有宜後，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉今也宣布退黨。（圖／翻攝朱蕙蓉臉書）

曾披白袍參選2024新北市立委的民眾黨發言人李有宜今天（30日）上午無預警宣布退黨，未料，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉隨後分享李有宜貼文並宣布退黨，並寫下「從此海闊天空，只支持值得支持的」，民眾黨人士接力跳船引發外界臆測。

李有宜今天上午在臉書發文，以「全力專注博士班學業」為由，宣布請辭民眾黨發言人及財務監督委員職務並同步退黨，引起政界熱議。民眾黨則回應，感謝李過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務，民眾黨已在第一時間表達關心。

廣告 廣告

不過就在李有宜退黨後1小時，經常在社群分享政治評論的民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也在臉書分享李的貼文，同步宣布退黨。朱表示，即日起她退出台灣民眾黨，「從此海闊天空，只支持值得支持的」。

值得注意的是，朱蕙蓉昨天才在臉書痛批民眾黨，自己上幾場政論節目就被中評會約談，停權半年，那位徐小姐（指徐春鶯）都已經被羈押禁見了，難道就不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？「報仇幾年都不晚，有人說留著一線日後好相見，但她堅持留著先不說日後慢慢再來說」。



回到原文

更多鏡報報導

李有宜突辭發言人並宣布退黨 民眾黨發聲：感謝她的付出

民進黨立院黨團提案「投票日前放假」 黃國昌質疑：要阻礙年輕人投票

麥玉珍表態想爭取台中市長 黃國昌：我現在才聽到