民眾黨爆下車潮？創黨元老朱蕙蓉退黨 發文怒轟「雙標黨」

民眾黨創黨元老朱蕙蓉宣布退黨。（翻攝朱蕙蓉臉書）

民眾黨發言人李有宜今（30日）宣布請辭並退黨。隨後，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也在臉書轉發貼文，宣布退出民眾黨，更表示「從此海闊天空，只支持值得支持的。」

李有宜表示，自己即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，將全力投入博士班學業，「期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期。」

朱蕙蓉則轉發並寫道：「親愛的支持網友們、台灣民眾黨黨員們，以及不支持、討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的。」

此外，朱蕙蓉昨在臉書發文指出，自己只是上了幾場政論節目，就被民眾黨中評會約談並停權半年；而那位徐小姐（指中配徐春鶯）都已被羈押禁見，「難道就不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？」朱蕙蓉更痛批：「標準的雙標，台灣民眾黨。」

