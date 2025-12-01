民眾黨爆出走潮 徐國勇：歡迎加入民進黨

▲民眾黨發言人李有宜與創黨004號元老朱蕙蓉昨日相繼宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜與創黨元老004號朱蕙蓉昨日宣布相繼退黨，被外界解讀與黨主席黃國昌行事作風與人馬空降參選有關，對此民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示，不宜評論民眾黨退黨潮，這是他們要自己去解決，但也藉這個機會歡迎大家加入民進黨，「真正為了台灣、為了年輕人的政黨，歡迎大家加入」。

李有宜昨日宣布因學業退出民眾黨，讓外界質疑背後原因為黃國昌人馬空降三蘆欲參選議員；此外創黨元老朱蕙蓉更批評黃國昌面對不是自己人的基層黨員，用冷暴力逼退，砲轟「射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及」，民眾黨爆出走潮引發熱議。

對此徐國勇表示，民眾黨的事不宜評論，這他們要自己去解決，但也藉這個機會歡迎大家加入民進黨，「真正為了台灣、為了年輕人的政黨，歡迎大家加入」。

