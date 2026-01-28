民眾黨爆性騷！毛嘉慶遭控追求女黨工問這句

▲曾任國民黨發言人，但後來被開除黨籍、現為民眾黨籍的毛嘉慶今（28）日傳出性騷擾。（圖／記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 曾任國民黨發言人，但後來被開除黨籍、現為民眾黨籍的毛嘉慶今（28）日被《ETtoday新聞雲》驚爆曾性騷擾女黨工，甚至一度脫口詢問對方：「要不要開房間？」目前已有黨員將毛嘉慶舉報到中評會。

根據《ETtoday新聞雲》今日報導，毛嘉慶在加入民眾黨前熱烈追求女神級黨工，積極言語示好，卻疑似沒拿捏好分寸，讓當事人感到被騷擾、不舒服。據報導，毛嘉慶甚至脫口詢問對方「要不要一起開房間」，讓被害人萬分錯愕。

《ETtoday新聞雲》報導，該案是在發生在去年12月底一場民眾黨內部餐會，當時黨內幹部、黨工聊天談及毛嘉慶時，有人突爆料毛嘉慶曾對該黨工言語騷擾，事發後，當事人曾氣憤對身邊友人訴苦抱怨。如今此傳聞在黨內延燒，已有黨員向黨內舉報。

《ETtoday新聞雲》指出，檢舉的黨員原先向黨內選舉決策委員會提出此事，主張雖然騷擾案發生在毛嘉慶入黨前，但如今毛嘉慶可能代表民眾黨投入地方選舉，考量到黨內從政者多面臨外界放大鏡嚴格檢視，因此向黨內舉報此事，盼能維護黨的聲譽。

不過，民眾黨選決會認為此性平事件沒有政治處理的空間，且必須保護被害人權益，因此移送中評會評議。

