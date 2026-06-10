民眾黨爆料蘇巧純拿補助遭文化部打臉 蘇巧慧：對手陣營無端攻擊家人

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記者盧素梅／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧競辦提供）

民眾黨日前召開記者會，質疑文化部「黑潮計畫」補助涉及民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的akaSwap。文化部今（10）日聲明，黑潮計畫從未補助過akaSwap。對此，蘇巧慧也在社群平台發文表示，每當對手發生重大爭議事件，對手陣營就會用召開記者會的方式，進行對她家人的無端攻擊，令人失望。

民眾黨昨天爆料，蘇巧慧2025年護航文化部黑潮計畫預算，結果蘇巧純擔任執行長的威如科技旗下「akaSwap」平台就獲該計劃補助，且自蘇巧純入主akaSwap後，威如科技取得經濟部344 萬 6000元、文化部250萬元，一共594萬6000元補助，卻違反《公職人員利益衝突迴避法》無主動揭露，質疑是圖利。對此，蘇巧慧陣營回應，這是烏龍指控。

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文化部今日則透過新聞稿表示，經查民眾黨所指的補助案，實際上是「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位為國立台北藝術大學及太極影音科技股份有限公司，執行計畫為《三官出巡－鬧元宵》多人互動XR創作計畫，全案已於2025年結案。

文化部強調，黑潮計畫補助名單中並沒有akaSwap公司，也從未補助過蘇巧純任職的公司。民眾黨記者會提及的威如科技，同樣不是黑潮計畫補助對象，相關說法與事實不符。外界將不同補助案、不同執行單位及不同時間點的案件混為一談，容易造成誤解。相關補助案件均有公開審查及執行程序，不應透過片面連結進行不當推論。

蘇巧慧隨後在臉書發文指出，她參選新北市長以來，她和我的團隊，從未召開記者會或發新聞稿，對對手進行任何攻擊。但令人失望的是，每當對手發生重大爭議事件，對手陣營就會用召開記者會的方式，進行對她家人的無端攻擊，尤其昨天的記者會，更是一場烏龍爆料。

蘇巧慧並指出，文化部新聞稿已說明，文化部黑潮計畫並未補助過她妹妹蘇巧純所任職執行長的akaSwap公司。她昨天也已說明，威如公司只是提供技術的平台業者，並非我妹妹任職的公司或是母公司。

蘇巧慧強調，她不斷和議員們討論，不斷提出各種政見，就是真心希望選舉能回到檢視候選人的特質和理念，來競爭誰是最適合新時代新北市的新市長。

文化部新聞稿。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

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